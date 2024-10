DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas Armee beginnt mit See- und Luftmanöver rund um Taiwan

Das chinesische Militär hat neue groß angelegte Übungen in der Nähe von Taiwan begonnen. Taiwanische Beamte hatten zuvor gewarnt, dass solche Manöver als Reaktion auf eine wichtige Rede des neuen taiwanesischen Präsidenten in der vergangenen Woche wahrscheinlich seien.

Singapurs Wirtschaft zieht im dritten Quartal an

Das Wirtschaftswachstum in Singapur hat sich im dritten Quartal beschleunigt, was vor allem auf einen starken Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen war. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Zeitraum Juli bis September um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus den am Montag veröffentlichten vorläufigen Schätzungen des Handels- und Industrieministeriums hervorgeht. Das Wachstum fiel damit stärker aus als im zweiten Quartal mit 2,9 Prozent.

Flughafen Frankfurt verzeichnet im September 1,2 Prozent mehr Passagiere

Der Frankfurter Flughafen hat im September 5,8 Millionen Passagiere verzeichnet, das entsprach einem Anstieg um 1,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2023. Von den Passagierzahlen im Vorkrisenjahr 2019 lag der Monatswert allerdings noch etwa 12,9 Prozent entfernt. Lai Ching-te, der im Mai in sein Amt eingeführt wurde, hatte am 10. Oktober in einer Rede die Souveränität Taiwans bekräftigt und Pekings Ansprüche auf die Vertretung der Insel zurückgewiesen, in seiner Botschaft an China aber auch zur Ruhe aufgerufen.

SINGAPUR

Zentralbank lässt Wechselkurspolitik unverändert

