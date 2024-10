Baierbrunn (ots) -Vom 26. auf den 27. Oktober schenkt uns die Zeitumstellung eine Stunde, die Winterzeit beginnt. Das Apothekenmagazin "ELTERN" zeigt, wie man den Familienrhythmus ganz allmählich umstellen kann.Tagsüber an der frischen Luft, abends müdeWenn das Kind über sechs Tage hinweg jeden Tag 10 Minuten früher ins Bett gebracht wird, ist nach einer Woche die Stunde angepasst. Das gilt auch für die Mahlzeiten, sprich: Das Abendessen sollte etwas früher eingenommen werden. Eltern sollten zudem das Kinderzimmer abends gut abdunkeln und morgens für Helligkeit sorgen.Tipp: Kinder, die sich tagsüber viel an der frischen Luft bewegen, sind abends müde. Am Tag der Umstellung sollte das Kind morgens zur gewohnten Uhrzeit geweckt werden, auch wenn das weniger Schlaf bedeutet. Doch dann fällt den Kleinen abends das Einschlafen leichter.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "ELTERN" 10/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5885664