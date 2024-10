© Foto: Gorodenkoff / Stock.adobe.com



Dieser in Ungnade gefallener Pharmakonzern hat eine neue Verabreichungsmethode entwickelt, die die Aktie nach oben katapultieren wird, erwartet Oppenheimer.Der Aktienkurs von Rani Therapeutics ist in diesem Jahr rund 40 Prozent abgesackt, allein am Freitag ging es 12,6 Prozent abwärts. Dennoch hat die Aktie ein gewaltiges Kurspotenzial, sagen die Analysten von Oppenheimer, und sie stehen mit ihrer positiven Einschätzung des Unternehmens nicht alleine da. Die Experten sehen die Aktie als äußerst attraktives Investment, da Rani eine bahnbrechende Technologie entwickelt hat, die das Potenzial hat, den milliardenschweren Markt für Biologika revolutionär zu verändern. Das Unternehmen hat mit der …