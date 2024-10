Gold bis Juli weiter rauf, weil...

Anzeige / Werbung

Die Intermarkets weisen bei Gold einen weiterhin positiven Weg

Der Goldpreis befindet sich weiterhin in einem Bullenmarkt und hat auch wichtige Hürden bei 2450 und 2500 genommen. Auf diese Marken lauteten viele Wetten der Stillhalter, die nun alle in Schieflage geraten sind und durch Futureskäufe (so ist das übliche Prozedere) ihre theoretisch nach oben offenen Verlustpotenziale begrenzen.

Wer sich an unseren Forecast erinnert, weiß, dass wir bereits im Januar/Februar auf einen bevorstehenden Aufschwung des Goldpreises unter dem Gesichtspunkt der Intermarkets hingewiesen hatten. Unser Forecast nutzt die zwei fundamentalen Haupteinflussfaktoren und permanenten Treiber des Goldpreises, und deren zeitversetzte Wirkung, um die großen Schwünge mit 2 1/2 Jahren Vorschau vorzuzeichnen. Gemäß der Prognose unseres Forecasts soll der aktuell laufende Bullenrun bis Juli 2025 reichen. Ein Abschwung nachhaltiger Natur ist erst ab Mai 2026 zu erwarten. Für die konkrete Umsetzung bedeutet dies, dass wir ab Juli 2025 unsere Long-Positionen reduzieren, aber bis Mai 2026 grundsätzlich zumindest noch Teilpositionen Long halten werden. Erst dann findet ein Umschwenken auf die Shortseite statt.

Wer mit kleinem Konto 2 Top-Ansätze kombinieren und so ein Vermögen mit Trading aufbauen möchte, ist mit der Kombination unserer beiden Strategien RW Striker und RW Miracles optimal aufgestellt. RW Striker hat historisch 1,8 Millionen verdient und hatte maximal 21.800$ Draw Down. RW Miracles (ein ganz anderer Ansatz) hat 3,77 Millionen Gewinn erzielt bei einem Max Draw Down von knapp 20.000$. Kombinieren wir beide Ansätze in einem gemeinsamen Portfolio, so ist der Max Draw Down bei 26.000$ und damit nicht wesentlich größer, als bei RW Striker allein, der nominale Gewinn wird aber auf satte 5.6 Millionen Dollar erhöht. Man könnte auch sagen, dass ein RW Striker Händler sich für nur 4000$ mehr Draw Down 3,77 Millionen Gewinn mehr erkauft. Das ist gigantisch!

Ab 13.10. steht unser RW Miracles in den Startlöchern mit dem Basiswebinar und dem alsbald darauf erfolgenden Start in die 12-Monatige gemeinsame Umsetzung, in der jeder Trade von mir sowohl mit Futures, als auch mit Hebelzertifikaten transparent umgesetzt wird. Dieser Mentoring-Modus nimmt jeden Teilnehmer in der Lernphase an die Hand, so dass man nach 12 Monaten in der Lage ist, alles eigenständig umzusetzen durch die angeleitete Phase der praktischen Umsetzung.

