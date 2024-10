Berlin (ots) -Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat ihre Entscheidung verteidigt, dass Schulen vorerst keine Klassenfahrten mehr buchen dürfen. Bisher gibt es öffentliche Zuschüsse für die Reisekosten von Lehrerinnen und Lehrer.Im rbb24 Inforadio erklärte Günther-Wünsch am Montag, dieser Buchungsstopp gelte bis Ende November. Hintergrund ist, dass Finanzsenator Stefan Evers (CDU) von allen Ressorts Einsparungen verlangt:"Unsere Schulen können bis zum 30. November keine finanzwirksamen Leistungen und Buchungen für das Jahr 2025 vornehmen - so, wie es allen Fachverwaltungen auferlegt worden ist."Die Bildungssenatorin betonte, alle Maßnahmen dienten dazu, Berlins Haushalt zu konsolidieren. Berlin muss nach Angaben der schwarz-roten Koalition im kommenden Jahr drei Milliarden Euro einsparen: " Was nach dem 30. November mit den Klassenfahrten ist, das ist jetzt die Aufgabe, die es im Rahmen dessen zu lösen gilt."Das vollständige Interview finden Sie hier:https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2024/10/14/kitas-in-berlin--streik-verboten---konflikt-bleibt.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/5885705