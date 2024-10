Die Volkswagen-Aktie zeigte sich am Freitagmorgen relativ stabil und notierte bei 92,70 Euro. Im bisherigen Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 92,44 Euro und 93,18 Euro. Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro bleibt das Interesse der Anleger bestehen. Das Handelsvolumen belief sich auf 37.339 Aktien.

Analysten sehen Potenzial

Experten sehen noch Luft nach oben für die VW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 119,90 Euro, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 23,73 Euro prognostiziert. Diese positiven Aussichten könnten in Verbindung mit der allgemeinen Erholung des DAX, der in der vergangenen Woche um 1,3 Prozent zulegte, für neue Impulse sorgen.

Volkswagen Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...