Bitcoin Kurs Prognose: 64.000 US-Dollar erreicht - welches Ziel wird als Nächstes anvisiert?

Aktuell befindet sich Bitcoin noch immer in einer Konsolidierungsphase - und zwar in der längsten, die seit der Einführung des BTC-Tokens im Jahr 2009 verzeichnet wurde. Nachdem bereits im vergangenen März ein neues Allzeithoch bei über 73.700 US-Dollar erreicht wurde, blieb der Bitcoin Kurs mehr oder weniger in einem stabilen Verlauf. Immer wieder konnte die größte Kryptowährung der Welt zwar den Kurs von 70.000 anpeilen oder sogar überschreiten, doch ein zweites Allzeithoch im Jahr 2024 lässt bisher auf sich warten.

Allerdings hoffen viele Anleger darauf, dass sich das bald ändern wird. Denn ein neuer Bullenmarkt könnte bereits in den kommenden Wochen beginnen.

Überschreitet Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar noch in diesem Jahr?

Nachdem die ersten Bitcoin-Spot-ETFs im Januar dieses Jahres auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt eingeführt wurden, gaben viele Krypto-Experten ein äußerst bullishes Ziel aus: Der BTC-Kurs sollte noch in diesem Jahr die Marke von 100.000 US-Dollar überschreiten. Als das neue Allzeithoch im März erreicht wurde, schien es tatsächlich zunächst so, als ob der BTC-Preis besonders stark steigen könnte. Bisher konnte das Allzeithoch jedoch nicht erneut erreicht werden und die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar liegt aktuell in weiter Ferne.

Dies könnte sich jetzt allerdings ändern - zumindest dann, wenn einige Krypto-Experten mit ihrer technischen Analyse recht behalten werden. Erst heute Morgen veröffentlichte der Analyst "HexaTrades" auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) die Nachricht, dass Bitcoin innerhalb der nächsten Wochen eine Bullenrallye beginnen könnte.

Bitcoin price is moving towards the broadening wedge resistance line for a breakout.



A big move is coming soon. $BTC BTC pic.twitter.com/B5H2hddQv0 - HexaTrades (@HexaTrades) October 14, 2024

Dabei bezieht er sich auf den aktuellen Kursanstieg und den damit verbundenen aktuellen Preis von über 64.000 US-Dollar: Sollte dieser noch weiter anhalten und die Marke von 67.000 US-Dollar überschreiten können, wäre eine besonders starke Rallye zu erwarten. Laut HexaTrades würde dies den BTC-Preis bis Ende des Jahres auf ein Niveau von über 116.000 US-Dollar heben. Eine ähnliche Analyse veröffentlichte auch "Crypto Patel" in seinem neuesten Tweet: Seiner Meinung nach wäre jetzt die Marke von 66.000 US-Dollar wichtig. Werde diese innerhalb der nächsten Tage überschritten, wäre ein baldiges Preisniveau von 80.000 US-Dollar realistisch.

Sollten die wichtigen Widerstandsmarken allerdings nicht überschritten werden, könnte dies den BTC-Kurs erneut stagnieren lassen und sogar unter die Marke von 60.000 US-Dollar drücken. Viele Anleger verhalten sich deshalb derzeit eher zurückhaltend und investieren in Projekte, die aktuell mit einem starken Aufwärtstrend punkten können.

Fast 20 Millionen im Presale gesammelt: Pepe Unchained mit erneut starken Zuflüssen

Presale-Projekte haben häufig den Vorteil, dass ihr Potenzial nicht ausgereizt ist und sie zudem gerade im Vorverkauf äußerst günstig angeboten werden. Diese Theorie scheint sich bei Pepe Unchained (PEPU) erneut zu bewahrheiten - zumindest im Hinblick darauf, dass der weltweit erste Layer-2-Meme-Coin bereits jetzt der erfolgreichste Presale des Jahres ist.

Mit einem gesammelten Kapital von bereits über 19,38 Millionen US-Dollar liegt das Projekt weit vor ähnlichen Produkten. Dies liegt einerseits daran, dass die Nutzung der Layer-2-Technologie für Meme-Coins wie den PEPU-Token absolutes Neuland ist und scheinbar bei vielen Anlegern gut ankommt.

Andererseits kann wohl auch das Presale-Staking überzeugen, das frühzeitigen Investoren aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 113 Prozent bietet. Außerdem agiert die Pepe Unchained Blockchain bis zu 100-mal schneller als das Ethereum-Netzwerk, auf dem der Meme-Coin basiert. Dies sorgt dafür, dass die Kosten für Transaktionen äußerst niedrig sind und sogar mit den Solana-Meme-Token konkurrieren können.

Langfristig möchten die Entwickler sogar ein ganzes Ökosystem etablieren, das weit über den Meme-Coin PEPU hinausgeht. Allerdings dürfte dies davon abhängen, wie erfolgreich der Coin Launch laufen wird. Sollte der Vorverkauf jedoch ein Indiz sein, dürften sich frühzeitige Investoren über einen enormen Erfolg freuen.

