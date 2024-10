EQS-News: BIOTECH AUSTRIA / Schlagwort(e): Konferenz

Zweiter BIOTECH SUMMIT AUSTRIA in Innsbruck fördert Innovation, Zusammenarbeit und Wachstum in den Life Sciences



14.10.2024

Zweiter BIOTECH SUMMIT AUSTRIA in Innsbruck fördert Innovation, Zusammenarbeit und Wachstum in den Life Sciences Innsbruck, Österreich - 14. Oktober 2024. Die zweite Ausgabe des BIOTECH SUMMIT AUSTRIA, die am vergangenen Freitag in Innsbruck erfolgreich zu Ende ging, brachte Teilnehmer aus 13 Ländern zusammen und festigte den Ruf der Veranstaltung als führendes Forum für die österreichische Biotechnologieszene. Die von BIOTECH AUSTRIA, dem Verband der österreichischen Biotech-Branche, sowie den lokalen Organisationen Standortagentur Tirol und der steirischen Life Science Clusterorganisation Human.technology Styria organisierte Konferenz bot Branchenführern, Innovatoren und Investoren eine lebendige Plattform für den Austausch von Ideen, den Aufbau von Partnerschaften und das Vorantreiben von Innovationen in der Biotechnologie. Peter Llewellyn-Davies, Präsident von BIOTECH AUSTRIA (BTA), kommentierte den Erfolg der Veranstaltung: "Der Summit hat seine Position als wichtige Plattform für den wachsenden Biotech-Sektor in Österreich gefestigt. Die hohe Teilnehmerzahl und die rege Beteiligung in diesem Jahr haben unsere Erwartungen übertroffen und unterstreichen die zunehmende Bedeutung von Zusammenarbeit und Innovation, die für die Weiterentwicklung der Branche unerlässlich sind. Ich möchte auch unseren Co-Gastgebern danken sowie Branchenführern in Innsbruck wie dem BTA-Vorstandsmitglied Gregor Wick, dessen Beitrag auf regionaler Ebene von großem Wert war." Keynotes und Impulsvorträge von globalen Vordenkern und erfolgreichen österreichischen Biotech-Unternehmern und Wissenschaftlern wie Patrick Trojer (TRIANA Biomedicines), Nicole Schlautmann (MSD Austria), Josef Penninger (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung), Alexander von Gabain (Valneva) und Severin Schwan (Roche) stießen mit ihren Einblicken zur erfolgreichen Gründung eines Biotech-Unternehmens, zu Finanzierungsstrategien und den wegweisenden Innovationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die den Sektor vorantreiben, auf großes Interesse beim Publikum. In Podiumsdiskussionen wurden drängende Anliegen der Branche behandelt, wie z. B. die neuesten Trends in der Biotechnologie, Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups und etablierte Unternehmen, die Rolle von Risikokapital bei der Förderung von Biotech-Start-ups und Strategien für erfolgreiche Exits. Zu den hochkarätigen Teilnehmern gehörten internationale Investoren wie MIG Capital oder Wellington Partners sowie Pharmariesen wie Pfizer und Roche. Dr. Klaus Weinberger, Geschäftsführer des Health Hub Tirol, kommentierte: "Dank seines regen Forschungsumfelds und der starken lokalen Biotech-Community erwies sich Innsbruck als idealer Standort für die diesjährige Konferenz. Wir freuen uns, dass es uns gemeinsam mit BIOTECH AUSTRIA und Human.technology Styria gelungen ist, eine so zukunftsorientierte und eindrucksvolle Veranstaltung auszurichten, die produktive Diskussionen und neue Kontakte in einem inspirierenden Rahmen ermöglichte." Über die offiziellen Programmpunkte hinaus bot der Gipfel zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken, von der Hike & Dine-Veranstaltung auf der Umbrüggler Alm im Vorfeld der Konferenz und dem Networking-Dinner in der Adlers Rooftop Bar mit Blick auf Innsbruck bis hin zum 1:1-Partnering-Programm und den Start-up-Pitches. Der gut besuchte Start-up-Bereich erwies sich als ein nützlicher Ort für aufstrebende Biotech-Unternehmen, um ihre Ideen vorzustellen und mit Investoren in Kontakt zu kommen. Der diesjährige BIOTECH SUMMIT AUSTRIA war bereits zwei Wochen im Voraus vollständig ausgebucht und übertraf mit rund 250 Teilnehmern aus 13 Ländern die Erwartungen. Der nächste BIOTECH SUMMIT AUSTRIA im Jahr 2025 ist für den 23. bis 24. Oktober 2025 in Graz geplant. Lejla Pock, Geschäftsführerin von Human.technology Styria, fügte hinzu: "Angesichts des Erfolgs der diesjährigen Veranstaltung und des positiven Feedbacks freuen wir uns bereits jetzt darauf, mit der Rückkehr des Summits nach Graz und seiner dynamischen Biotech-Community im Jahr 2025 den Austausch fortzuführen und die Innovationen in der Biotechnologie noch weiter voranzutreiben." Für weitere Informationen und einen Rückblick auf die Höhepunkte des 2. BIOTECH SUMMIT AUSTRIA, besuchen Sie bitte die Website der Konferenz. Für hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte: biotechaustria@mc-services.eu .

Für Nachfragen zur Veranstaltung und weitere Informationen kontaktieren Sie: BIOTECH AUSTRIA Peter Llewellyn-Davies

Präsident Christine Reith

Leiterin der Geschäftsstelle

+43 670 6030601

E-mail: info@biotechaustria.org Standortagentur Tirol Klaus Weinberger

CEO Health Hub Tirol Petra Stöckl

Gesundheitsindustrie & Life Sciences

+43 676 843 101-248

E-Mail: petra.stoeckl@standort-tirol.at Human.technology Styria Lejla Pock

CEO Eva Bucht

PR und Marketing

+43 699 188 99 708

E-Mail: office@human.technology.at Internationale Medien- und Investorenanfragen MC Services AG Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

+49 89 210 228 0

E-Mail: biotechaustria@mc-services.eu Über BIOTECH AUSTRIA Seit Dezember 2020 ist BIOTECH AUSTRIA die Stimme der österreichischen Biotech-Branche und ermöglicht und vernetzt ein Ökosystem, damit Unternehmen starten, wachsen und weltverändernde Innovationen liefern können. Die Biotechnologie ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen in Österreich mit hoher Wachstumsdynamik und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. BIOTECH AUSTRIA erweitert ständig sein Netzwerk um neue Mitglieder und Unterstützer, um noch mehr Expertise unter einem Dach zu versammeln. Der Verband repräsentiert rund 80 Biotech- und Life-Science-Unternehmen, von Start-ups bis hin zu großen Pharmaunternehmen, sowie akademische Einrichtungen, Forschungsorganisationen und Dienstleister der Branche. Weitere Informationen finden Sie auf www.biotechaustria.org oder LinkedIn . Über die Standortagentur Tirol Tirol ist ein starker Life-Sciences-Standort. Erfolgreiche Unternehmen und herausragende Hochschulen sorgen für einen hohen Forschungsoutput, für über 11.000 Arbeitsplätze und einen Branchenumsatz von fast 3 Milliarden Euro pro Jahr. Fast 100 innovative Unternehmen, Institutionen und Universitäten sind im Cluster Life Sciences Tirol vernetzt, das bei der Standortagentur Tirol angesiedelt ist. Darüber hinaus investiert das Land Tirol über die Lebensraum Tirol Holding in ein Standortentwicklungsprogramm für Life Sciences, das von der Standortagentur Tirol und ihren Tochtergesellschaften umgesetzt wird. Dieses Programm zielt darauf ab, Innovationen in den Bereichen Medizintechnik, digitale Gesundheit, Pharmazie und Biotechnologie voranzutreiben. Bis 2030 soll Tirol als eine europäische Life Sciences-Spitzenregion positioniert werden. Eine Säule des Programms ist der Health Hub Tirol, der eng mit dem Cluster Life Sciences Tirol und Startup.Tirol zusammenarbeitet, um (Labor-) Räume und eine breite Palette von Dienstleistungen für Start-ups bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.standort-tirol.at und www.healthhub.tirol . Über Human.technology Styria Human.technology Styria GmbH (HTS) ist eine 2004 gegründete Clusterorganisation mit dem Schwerpunkt auf Life Sciences und ist in drei strategischen Schwerpunktfeldern aktiv: Medizintechnik, Pharma & Biotechnologie sowie Gesundheit & Nachhaltigkeit. Zudem engagiert sich HTS in den Querschnitts-Themen Start-Ups, Digitalisierung und Qualifizierung. Der Cluster versteht sich als Brückenbauer zwischen Forschung, Entwicklung und Wirtschaft mit dem Ziel, Synergien zu schaffen, Innovationen zu ermöglichen und neue Partnerschaften zu entwickeln und die nationale und internationale Sichtbarkeit der Region zu steigern. Unternehmen der Cluster Community profitieren von exklusiven Service-Angeboten rund um die Themen Kontakt-Management, Business Development, Internationalisierung, Vernetzung, Events, Kommunikation und Know-how Transfer. 150 Unternehmen mit 40.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 5 Milliarden Euro sind im Umfeld des steirischen Life Science Cluster zu finden, etwa ein Drittel davon ist der Pharma/Biotech-Branche zuzuschreiben. Besonders hervorzuheben ist die Kompetenz der Steiermark im Bereich industrielle Biotechnologie, Prozessentwicklung, -engineering und Anlagenplanung. Schlüsselakteure in der F&E wie ACIB sowie Industriebetriebe wie ZETA, VTU Group und viele mehr tragen maßgeblich zum Erfolg dieser Branche bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.humantechnology.at .



