Wien (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen der Ernüchterung am chinesischen Aktienmarkt sowie der über den Erwartungen liegenden Entwicklung der US-Verbraucherpreise, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Und obwohl sich beides dämpfend auf die Risikobereitschaft der Anleger:innen ausgewirkt habe, hätten sich viele Indices weiter nach oben gekämpft. Neben anderen Makrodaten werde das Highlight der kommenden Woche sicherlich die EZB-Sitzung sein, bei der die Analysten der RBI mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte rechnen würden. Aber auch die am 11. Oktober beginnende US-Berichtssaison werde im Fokus der Investorengemeinschaft stehen, wodurch sich dann die Spreu vom Weizen trennen dürfte. Es bleibe also weiterhin spannend... ...

