Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Nach dem Schock 2022 hat die Kreditwirtschaft zwei positive Renditejahre hinter sich, so Akram Gharbi, Head of High Yield, Crédit Mutuel Asset Management bei La Française Systematic Asset Management.Was könnten Anleger angesichts sinkender Zinsen erwarten?Sinkende Zinsen würden in der Regel ein positives Umfeld für die Kreditmärkte schaffen und dürften auch in Zukunft ein wichtiger Treiber für die Performance sein. 2022 und 2023 habe vor allem die Spread-Kompression zu den Renditen beigetragen, unterstützt durch bessere Fundamentaldaten und starke Zuflüsse in die Anlageklasse. Ende September hätten die Spreads für EUR-High-Yields (HY) bei 342 Basispunkten (unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 404) geschlossen, während die Spreads für USD-HY bei 303 Basispunkten (gegenüber 439) gelegen hätten (Quelle: Bloomberg). Ein ähnliches Bild habe sich bei Investment Grade (IG) gezeigt. ...

