Die Berichtssaison nimmt in den kommenden Tagen und Wochen wieder an Fahrt auf. Am Mittwoch wird bereits der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel seine Bücher zum abgelaufenen Jahresviertel öffnen. Anleger können sich erneut auf tiefrote Zahlen und ein alles in allem wenig berauschendes Quartal einstellen.Die Analysten rechnen mit Erlösen im vergangenen dritten Quartal von 404,1 Millionen Norwegische Kronen (34,4 Millionen Euro). Damit würde sich Nel in etwa auf dem Vorjahresniveau Beim EBITDA ...

