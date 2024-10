Koblenz (ots) -In einem gemeinsamen Auftrag Deutschlands und Großbritanniens hat das Beschaffungsamt der Bundeswehr Verhandlungen mit der Firma Rheinmetall Waffe Munition (RWM) im September 2024 erfolgreich abgeschlossen, um die Lieferung von Qualifikationsmustern neuer Munition zu ermöglichen.Für beide Länder markiert dies einen wesentlichen Meilenstein in der gegenseitigen Interoperabilität, um einerseits eine bereits lange andauernde Kooperation auf Augenhöhe zu festigen und andererseits die nächste Generation von 120mm KE (kinetische Energie) Panzermunition zu qualifizieren. Die nunmehr beauftragte Qualifizierung verfolgt das Ziel, die mögliche Nutzung der neuen Munition von Deutschland im Kampfpanzer Leopard 2 und von Großbritannien im Kampfpanzer Challenger 3 nachzuweisen.Die Bundeswehr rechnet bereits in den kommenden Wochen mit der Lieferung erster Qualifikationsmuster durch die Industrie.Im Rahmen der anstehenden Testkampagnen soll überprüft werden, ob die neue 120mm KE Munition sicher verschieß- und für die Soldatinnen und Soldaten handhabbar sowie für den Einsatz in den beiden Kampfpanzer geeignet ist. Durch den Einsatz von neuartigen Technologien soll die Bekämpfung modernster generischer Schutztechnologien ermöglicht werden.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und Informations-ZentrumFerdinand-Sauerbruch-Straße 156073 KoblenzTel. +49 (0) 261 400-12821Fax +49 (0) 261 400-12837E-Mail: pizain@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/5885961