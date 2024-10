Stuttgart (ots) -Boerse Stuttgart Digital (http://www.bsdigital.com/), Europas führender Infrastrukturanbieter für Krypto-währungen und digitale Assets, schließt eine Partnerschaft mit Amazon Web Services (https://aws.amazon.com/free/?nc1=h_ls&all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=*all&awsf.Free%20Tier%20Categories=*all) (AWS). Ziel der Zusammenarbeit ist es, die institutionellen Krypto-Infrastrukturlösungen von Boerse Stuttgart Digital zu erweitern und eine effizientere Skalierbarkeit zu ermöglichen. Dies erleichtert traditionellen Banken, Broker und Asset Manager den Einstieg in die Nutzung der maßgeschneiderten Infrastrukturlösungen von Boerse Stuttgart Digital.Privatkunden und Unternehmen in Europa suchen zunehmend nach verlässlichen Möglichkeiten, um in den Kryptomarkt einzusteigen. Traditionelle Finanzinstitute stehen vor einer grundlegenden Entscheidung: Entweder sie verpassen diesen strukturellen Trend, oder sie kooperieren mit etablierten Infrastrukturanbietern, die sich durch Verlässlichkeit auszeichnen.Die Gruppe Boerse Stuttgart hat das größte Digitalgeschäft unter den europäischen Börsengruppen aufgebaut: Boerse Stuttgart Digital. Ihre integrierte, vollständig regulierte Krypto-Infrastruktur steht für Sicherheit und Zuverlässigkeit und bietet institutionellen Kunden einen One-Stop-Shop für Brokerage, Exchange und Custody Lösungen."In der Welt der Kryptowährungen und digitalen Assets ist Vertrauen das A und O", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart. "Institutionelle Anleger wollen ihren Kunden Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets bieten, ohne dabei Kompromisse bei Vertrauen, Sicherheit und Zuverlässigkeit eingehen zu müssen. Deshalb entscheiden sie sich für Boerse Stuttgart Digital. Mit der AWS-Cloud können wir unsere bewährten und vollständig regulierten Infrastrukturlösungen weiter stärken und es institutionellen Kunden in ganz Europa ermöglichen, ihr eigenes Krypto-Geschäft einfach und sicher aufzubauen und zu skalieren.""Wir freuen uns, gemeinsam mit der Gruppe Börse Stuttgart ihre Krypto-Infrastruktur noch skalierbarer zu machen", fügt Tanuja Randery, Vice President und Managing Director, Europe, Middle East and Africa (EMEA) bei AWS hinzu. "Mit der wachsenden Partnerschaft wollen wir gemeinsam Innovationen entwickeln, die die Anforderungen der institutionellen Kunden von Boerse Stuttgart Digital erfüllen."Pressekontakt:Boerse Stuttgart Digitalpress@bsdigital.comOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80210/5885960