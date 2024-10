München (ots) -- Stress im Supermarkt: Chef Udo zwischen Wasserschaden und Rolltreppen-Chaos- Die ersten Folgen von "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - Montag bis Freitag (14. - 18. Oktober) um 16:05 Uhr bei RTLZWEIZwischen dem pulsierenden Eigelstein-Viertel und dem Kölner Hauptbahnhof befindet sich eine echte Institution: ein Supermarkt, der in Köln Kultstatus genießt. Doch was macht diesen Markt so besonders? Ganz einfach: Chef Udo, seine rund 60 Mitarbeitenden und die turbulenten, witzigen und oft überraschenden Momente des täglichen Supermarkt-Geschehens. Und davon gibt es in den ersten fünf Folgen der Doku-Soap direkt eine ganze Menge.An Tanjas Kasse kommt es zu einer dramatischen Situation, als ein kleines Mädchen plötzlich umkippt. Die Mitarbeiterin steht unter Schock! Security-Mann Ibo wird ausgerechnet während seiner Pause von einem Diebstahl überrascht und muss die Verfolgungsjagd aufnehmen. Wird Ibo den Dieb schnappen? Außerdem legt ein Wasserschaden im Keller den Supermarkt lahm. Können Udo und Marktmanager Metin das Problem beseitigen?Der Teamgeist der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird auf eine harte Probe gestellt. In der ersten Folge hat Sascha aus der Spirituosenabteilung einen schlechten Tag. Schafft es Kollegin Maria, die für ihre ansteckende, südamerikanische Lebensfreude bekannt ist, ihn aufzuheitern? Gleichzeitig steht Tanja alias "Speedy Gonzales" vor einer ungewohnten Herausforderung: Sie muss in einer fremden Abteilung aushelfen, wo Chaos und unerwartete Überraschungen auf sie warten. Da ist Stress vorprogrammiert.Der stellvertretende Filialleiter Apo hat aufgrund des Ramadan-Fastens den ganzen Tag mit Hunger zu kämpfen. Schafft er es trotzdem sein hohes Aufgaben-Pensum zu bewältigen? Außerdem wird die Rolltreppe zur Chefsache: Udo und Metin müssen das Rolltreppenregal befüllen - doch die Ware fehlt und ist nicht aufzufinden. Die Fleischthekenexperten Brigitte, Daniel und Brigitta machen einen Ausflug: Sie fahren auf eine Fachtagung, um neue Produkte für ihre Theke zu testen.Das neue Format "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor"wurde nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert und mit dem Label "green motion" ausgezeichnet."Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" -ab Montag, den 14. Oktober, von montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT GmbH produziert.Über "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor":In der Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" bekommt das Publikum einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts, der Kultstatus hat. Was den Markt zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof so besonders macht, sind Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente freuen, die zeigen, dass es im Supermarkt niemals langweilig wird.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100924561