Die Traton SE meldete für das 3. Quartal eine Absatzsteigerung von 5 % gegenüber dem Vorjahr, die vor allem auf einen Anstieg von 41% im Geschäftsbereich Navistar in Nordamerika zurückzuführen war. Dieser Anstieg war allerdings zu einem großen Teil auf Aufholeffekte nach einem Brand in einem Werk im zweiten Quartal zurückzuführen, der in diesem Zeitraum zu einem deutlichen Absatzrückgang geführt hatte. Volkswagen Truck & Bus entwickelte sich ebenfalls gut und profitierte von einer starken Performance in Südamerika. Dagegen verzeichnete die Traton-Tochter MAN einen Rückgang von 29% gegenüber dem Vorjahr, was die wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa widerspiegelte. Auf den ersten Blick erscheine die Absatzsteigerung in Q3 stark, sei aber stark von den Nachholeffekten beeinflusst. Die Analysten von mwb research bleiben aufgrund der anhaltenden konjunkturellen Herausforderungen, die sich bereits stark auf den europäischen Markt auswirken und möglicherweise auch auf den amerikanischen Markt übergreifen könnten, vorsichtig. Die Analysten stufen die Aktie weiterhin auf KAUFEN ein und sehen das Kursziel unverändert bei 34,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE





© 2024 AlsterResearch