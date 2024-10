Die BYD-Aktie verzeichnete am Montag einen schwachen Start in die Handelswoche. An der Hongkonger Börse fiel der Kurs um mehr als 3 Prozent auf 289,20 Hongkong-Dollar, konnte sich aber vom Tagestief bei 283,20 Hongkong-Dollar erholen. Trotz des Rückgangs bleibt die Stimmung unter Analysten positiv. Die US-Großbank Bank of America hat in einer aktuellen Studie ihre Einstufung für den chinesischen Technologiekonzern bestätigt und sogar das Kursziel angehoben.

Herausforderungen im Elektroautomarkt

Der Kursrückgang spiegelt die aktuellen Herausforderungen im Elektroautomarkt wider. Experten beobachten einen Rückgang der Verkäufe im Bereich E-Mobilität, was auch BYD als einen der führenden Hersteller betrifft. Dennoch sehen Marktbeobachter langfristig Potenzial für den Autobauer. Die technologische Offenheit in [...]

Hier weiterlesen