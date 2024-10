Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Die Anleger an der Frankfurter Börse klammern sich in diesen Tagen an den Strohhalm China und hoffen mit immer mehr konjunkturstimulierenden Maßnahmen der Regierung in Peking auch auf den entscheidenden Trigger für die deutsche Wirtschaft. Nur so und mit ein wenig Markttechnik ist es zu erklären, dass der Deutsche Aktienindex noch in diesem Jahr neue Allzeithochs und schließlich auch die 20.000er Marke erreichen könnte. Größere Verkaufsbereitschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...