Vermeintliche Vertreter:innen des Steuerportals Elster rufen derzeit per Mail dazu auf, der "Mitwirkungspflicht im Rahmen der steuerlichen Nachweisführung" nachzukommen. Was zunächst sehr offiziell klingt, ist in Wahrheit eine Betrugmasche. Warum der Schwindel so gefährlich ist - und woran ihr ihn erkennt. Der Betreff einer vermeintlichen echten Mail vom Steuerportal Elster könnte dieser Tage für Sorgenfalten in den Gesichtern der Empfänger:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...