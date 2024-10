Sui mit neuem Allzeithoch: Wie stark steigt der Kurs der Kryptowährung bis Ende 2024?

Bei Sui handelt es sich um eine vergleichsweise junge Kryptowährung, die erst im Mai 2023 auf den Markt gekommen ist. Seitdem konnte sie jedoch unerwartet hohe Erfolge feiern: Mittlerweile ist die Marktkapitalisierung des SUI-Tokens auf einen Wert von über 6,2 Milliarden US-Dollar angestiegen und zuletzt lag das 24-Stunden-Handelsvolumen bei einem Wert von über 1,21 Milliarden US-Dollar. Das Interesse vonseiten der Anleger ist also groß.

Dies führte erst in der Nacht von gestern auf heute dazu, dass Sui ein neues Allzeithoch bei einem Wert von 2,3425 US-Dollar erreichte. Doch wie weit kann der SUI-Kurs noch steigen?

Über 100 Prozent Wachstum: Überschreitet Sui die 5-Dollar-Marke noch 2024?

Im letzten Monat schaffte Sui einen unerwartet starken Aufstieg: Ganze 117 Prozent konnte der SUI-Kurs zulegen (siehe Bild unten) und damit zu einer der am schnellsten wachsenden Kryptowährungen am Markt werden. Noch Mitte September lag der SUI-Token bei einem Preis von etwas über 1 US-Dollar, während zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels der Kurs einen Wert von 2,24 US-Dollar erreicht hatte.

Dieser unerwartet starke Zuwachs sorgte jetzt sogar dafür, dass Sui in der Top 20 des Krypto-Rankings nach Marktkapitalisierung vorgedrungen ist und zwischenzeitlich sogar Platz 15 einnehmen konnte. Der Hauptgrund für den aktuellen Hype: Die Sui-Blockchain punktet mit einer geringen Latenzzeit und damit verbunden mit besonders niedrigen Transaktionskosten. Gerade im Vergleich zu Solana ist das Sui-Netzwerk noch einmal schneller.

Der Sui (SUI) Kurs der vergangenen 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Viele Anleger fragen sich jetzt, wie weit der SUI-Kurs noch steigen kann. Bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass die aktuelle Rallye stoppen wird - vor allem im Hinblick darauf, dass sich Sui vom allgemeinen Sentiment am Krypto-Markt lösen konnte. Es klingt also nicht unrealistisch, dass noch einmal eine Preissteigerung von 100 Prozent möglich wäre - was einem Preis von knapp 5 US-Dollar entsprechen würde. Dafür spricht unter anderem auch das Total Value Locked (TVL) von Sui, das laut den Daten von DefiLlama mittlerweile auf über 1,13 Milliarden US-Dollar angestiegen ist.

Der aktuelle Erfolg von Sui wird häufig mit der Geschichte von Solana verglichen, denn die große SOL-Blockchain konnte auch innerhalb weniger Wochen unglaubliche Kursgewinne verzeichnen. Dies lag hauptsächlich an den niedrigen Kosten der SOL-Transaktionen sowie der Tatsache, dass Meme-Coins, die über das Solana-Netzwerk betrieben werden, eine besonders hohe Beliebtheit erfahren haben. Auch über die Sui-Blockchain werden vermehrt Meme-Token vertrieben, die in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen könnten.

Meme-Coin-Staking für viele Token: Crypto All-Stars will langfristig expandieren

Ein spannendes Projekt, das alle Meme-Coin-Anleger derzeit beobachten sollten, ist Crypto All-Stars (STARS): Hierbei handelt es sich um eine Staking-Plattform, die sich gänzlich auf die Nutzung von Meme-Token fokussiert. Derzeit befindet sich die junge Kryptowährung noch im Vorverkauf, doch nach dem offiziellen Coin Launch werden zunächst elf verschiedene Kryptowährungen unterstützt. Dazu gehören unter anderem Dogecoin, der PEPE-Token, BONK sowie Shiba Inu.

Langfristig sollen allerdings mehr und mehr Meme-Coin-Projekte integriert werden, um so alle wichtigen Token abzudecken. Denkbar ist also auch, dass die großen Sui-Meme-Coins für das MemeVault-Staking genutzt werden könnten.

Erfahre alles zum Crypto All-Stars Vorverkauf!

Über 2,275 Millionen US-Dollar wurden bereits im Vorverkauf an Kapital gesammelt. Dieser Erfolg dürfte vor allem auf die starken Presale-Angebote zurückzuführen sein, zudem das erste Staking-Angebot für den STARS-Token gehört: Aktuell liegt hier die jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 652 Prozent, was mit Sicherheit viele der Investoren überzeugen konnte. Hier sollen über die kommenden zwei Jahre hinweg ganze 25 Prozent aller STARS-Token als Bonuszahlung vergeben werden.

Weitere 20 Prozent aller STARS-Token sind zudem für den aktuellen Vorverkauf reserviert. Es kann sich also durchaus lohnen, bereits jetzt Crypto All-Stars zu kaufen und langfristig von Staking-Belohnungen zu profitieren.

Investiere jetzt günstig in den STARS-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.