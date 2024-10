Gelsenkirchen (ots) -EMMA®AI, Deutschlands erste KI-Omnichannel-Assistentin in der Öffentlichen Verwaltung wird zum ersten Mal auch als Streaming Avatar bei der SMART COUNTRY CONVENTION 2024 vorgestellt. Heiko Eich, CDO und Leiter der F&E der evocenta GmbH, wird live zeigen, wie EMMA®AI den Bürgerservice künftig nicht nur per Telefon, Mail und Chat unterstützt, sondern zusätzlich "face-to-face" als digitaler Streaming-Avatar mit Bürgerinnen und Bürgern interagiert.Wir sind stolz, unsere digitalen Assistentin EMMA®AI jetzt auch als Streaming-Avatar anbieten zu können. Dies ist das letzte Puzzleteil eines ganzheitlich konzipierten digitalen Bürgerservice. Viele deutsche Verwaltungen experimentieren bereits vereinzelt mit Automatisierungslösungen. Wir dagegen bieten als einziges deutsches Technologieunternehmen eine digitale KI-Assistentin an, die die Kommunikation mit den Bürgern über alle Kanäle hinweg automatisiert sicherstellt."Jetzt ist dies auch Zuhause am Laptop als digitale Ansprechpartnerin im Bürgerservice möglich", sagte Uwe Kamann, Geschäftsführer der evocenta GmbH. "Wir sind überzeugt, dass Verwaltungsdienstleistungen von Städten und Kommunen dann besonders gut von der Bürgerschaft angenommen werden, wenn sie nicht nur Einzellösungen anbieten, sondern dem Kommunikationsverhalten der Menschen in der Breite entsprechen. Umso mehr freuen wir uns, dass die Stadt Gelsenkirchen, die ihre starke Rolle als innovative Smart City weiter ausbaut, mit uns gemeinsam einen ganz neuen Weg geht."Als gemeinsames Leuchtturmprojekt soll EMMA®AI nach Abschluss der laufenden Machbarkeitsstudie den Bürgerservice unterstützen. Dabei ist EMMA®AI als digitale Assistentin durchgängig erreichbar. Damit erhalten Bürger einen besseren Service und die Mitarbeiter der Verwaltung werden sinnvoll entlastet. Zusätzlich werden Defizite, wie eingeschränkte Erreichbarkeit, durch Personalmangel, Aufgabenanwuchs oder fehlende Terminverfügbarkeiten aufgefangen.Interessierte Besucher sind am Gemeinschaftsstand der evocenta GmbH und der Stadt Gelsenkirchen herzlich eingeladen.Bühnenslots:Mi. 16.10., 13.15 Uhr: Arena Stage, Heiko EichDo. 17.10., 12.15 Uhr: Forum Stage, Manfred vom SondernPressekontakt:Laura SchuppertPhone +49 21121090030E-Mail: laura.schuppert@evocenta.comWeb: www.evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161882/5886065