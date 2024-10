Krombach (ots) -Ab sofort können wieder Vorschläge bei der Krombacher Spendenaktion eingereicht werden, um gemeinnützige Organisationen und Vereine in Deutschland zu unterstützen. Die Brauerei stellt dafür eine Gesamtsumme von 250.000 Euro zur Verfügung. Davon profitieren 100 soziale Einrichtungen, Organisationen und Vereine, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl engagieren. Ob Sportvereine, Naturschutzprojekte oder Nachbarschaftshilfen - jeder Vorschlag zählt!Die Teilnahme an der Krombacher Spendenaktion ist denkbar einfach: Bis zum 28. Oktober kann jede:r eine Organisation, einen Verein oder eine gemeinnützige Initiative vorschlagen, die eine Spende verdient. Alle gesellschaftlichen Engagements sind willkommen - ob groß oder klein. Vorschläge können schnell und unkompliziert auf der Website der Krombacher Spendenaktion eingereicht werden (https://nachhaltigkeit.krombacher.de/spendenaktion).Nach dem Einsendeschluss startet Mitte November ein Voting. 50 der 100 Begünstigten werden durch die Anzahl der gesammelten Stimmen bestimmt. Hier sind alle Unterstützer:innen gefragt - egal ob Vereinsmitglieder, Familie oder Freund:innen - je mehr Stimmen, desto größer die Chancen auf eine Spende. Aber auch wer es nicht unter die meistgewählten Vereine schafft, kann durch die Entscheidung eines internen Gremiums eine Spende in Höhe von 2.500 Euro erhalten.Krombacher legt großen Wert darauf, die vielen verschiedenen Formen von gesellschaftlichem Engagement zu würdigen. Daher werden die anderen 50 Begünstigten von einem internen Krombacher Gremium ausgewählt. Dieses achtet darauf, dass ein breites Spektrum an Projekten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen unterstützt wird. Das gibt auch kleineren Initiativen, die weniger mediale Reichweite haben, eine faire Chance. Ob Bildungsarbeit, Umweltschutz, Jugendarbeit oder Sport - es geht darum, den Einsatz von Menschen zu unterstützen, die mit Leidenschaft Gutes tun. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme finden Sie unter: https://nachhaltigkeit.krombacher.de/spendenaktion.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/5886091