Sie läuft und läuft und läuft. Die Aktie des Spezialchemieherstellers Alzchem hat einen starken Start in die neue Börsenwoche hingelegt und hat ein neues Hoch markiert. So verteuerte sich der SDAX-Titel kurz nach Handelsstart um fast vier Prozent und steuert damit auf den fünften Tag in Folge zu, an dem der Kurs weiter zulegen kann.Rückenwind gab es bereits am Freitag bereits in Form einer bullishen Analystenstudie. So hatte Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas erneut zum Kauf geraten und das Kursziel ...

