Neue Wirtschaftsmaßnahmen in China

China kündigt weitere Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft an



In den letzten Wochen war China vor Allem durch die starken Kursbewegungen des Hang Seng Index aufgefallen. Dieser war anfangs stark angestiegen bevor er in den letzten Tagen wieder etwas nachließ. Die volatilen Marktbewegungen waren vor allem auf Spekulationen, wie stark die Regierung der Konjunktur mit fiskalpolitischen Maßnahmen stützen möchte, zurückzuführen. Nun versprach Finanzminister Lan Foan den Lokalregierungen bei der Bewältigung der Verschuldung zu helfen, Staatsanleihen zu erhöhen und Subventionen für Geringverdiener anzubieten. Genaue Details zu der Höhe des Konjunkturpakets wurden nicht bekanntgegeben. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit unter der jungen Bevölkerung und der weiter anhaltenden Immobilienkrise in China könnte diese Ankündigung ein positives Signal für Investoren darstellen.









Quelle: HSBC