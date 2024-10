Unsere beiden heutigen Protagonisten und SAP-Konkurrenten Microsoft und Oracle entwickeln sich aktuell sehr unterschiedlich.Die Schere in der Kursentwicklung der beiden Aktien ging zuletzt deutlich auseinander. Während Oracle eine beeindruckende Kursrally zeigt, schwächelt Microsoft. Oracle - Befreit und entfesselt Wenn man in diesen Tagen nach Technologieaktien sucht, die ein intaktes Aufwärtsmomentum aufweisen, kommt man nicht an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...