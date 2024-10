DJ MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet - Boeing schwächer

Die US-Börsen dürften ihre jüngsten Gewinne zum Start in die neue Woche verteidigen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Etwas Unterstützung kommt von dem Konjunkturpaket, das die chinesische Regierung am Wochenende angekündigt hat. Beobachter bemängeln jedoch das Fehlen von Details. Ansonsten ist die Nachrichtenlage am Montag dünn, was mit dem US-Feiertag Columbus Day zusammenhängen dürfte. Der Anleihemarkt bleibt geschlossen.

Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Auch die Bilanzsaison legt eine Pause ein. In den kommenden Tagen werden allerdings die großen Banken Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs ihre Zahlen vorlegen, außerdem Schwergewichte wie Netflix und Procter & Gamble.

Unter den Einzelwerten verliert die Boeing-Aktie vorbörslich 1,8 Prozent. Der Flugzeughersteller hat am späten Freitag eine Gewinnwarnung ausgegeben und den Abbau von 17.000 Arbeitsplätzen, das sind 10 Prozent der Belegschaft, angekündigt.

Sirius XM Holdings verbessern sich um 5,7 Prozent, nachdem Berkshire Hathaway ihre Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt hat.

Im Fahrwasser des steigenden Bitcoin geht es mit Coinbase um 4,3 Prozent aufwärts. MicroStrategy gewinnen 5,2 Prozent.

October 14, 2024

