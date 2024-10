Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Anstieg von 0,6 Prozent auf 27,30 EUR startete der Wert in den Handelstag und erreichte im Tageshoch sogar 27,34 EUR. Dies markiert ein neues 52-Wochen-Hoch und unterstreicht die positive Entwicklung des Telekommunikationsriesen. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 32,93 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Dividendenaussichten und Geschäftsentwicklung

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,858 EUR je Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,770 EUR) darstellt. Diese Prognose spiegelt das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens wider. Im jüngsten Quartalsbericht konnte die Deutsche Telekom einen Gewinn je Aktie von 0,42 EUR verbuchen, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Der Umsatz stieg ebenfalls auf 28,39 Milliarden Euro, was die robuste Geschäftsentwicklung unterstreicht.

