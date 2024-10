Schluss mit hohen Depotkosten!: Ab 0 Euro: Das ist der günstigste Broker für Ihre Anlagestrategie

Anzeige / Werbung

Wie Sie den richtigen Broker für Ihre Anlagestrategie finden

Vieltrader oder Langfristanleger - für jeden Tradingtyp gibt es den passenden Broker. So finden Sie den günstigsten Anbieter für Ihre Anlagestrategie mit nur drei Klicks.

Sie setzen auf eine langfristige Anlagestrategie

An der Börse lassen Sie es grundsätzlich eher ruhig angehen. Kurzfristige Hypes? Neue Megatrends? Starke Kursbewegungen? Von so etwas lassen Sie sich meist nicht beeindrucken. Sie haben Ihr Buy-and-hold-Depot mit Werten, die Sie langfristig halten. Vielleicht laufen zusätzlich ein paar Sparpläne, die Sie vor Jahren eingerichtet haben und die mittlerweile schöne Erträge liefern. Kurzum: Sie traden eher wenig, machen in der Regel nur alle zwei Monate einen Trade. Doch: Auch als Wenig-Trader lohnt es sich, auf die Kosten Ihres Brokers zu schauen. Handeln Sie etwa bevorzugt an der elektronischen Börse gettex, ist SMARTBROKER+ der günstigste Anbieter. Ab 500 Euro Ordervolumen traden Sie hier schon ab 0 Euro (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen). Zu Ihrem Anlageverhalten würden auch festverzinsliche Wertpapiere gut passen. Achten Sie daher auch auf die Produktauswahl - nicht jeder Online-Broker hat auch Anleihen im Leistungsangebot.

Machen Sie selbst den Vergleich in nur drei Klicks:

https://www.wallstreet-online.de/brokervergleich

Sie traden mal mehr, mal weniger…

… stellen aber hohe Ansprüche an Ihr Depot. Gute Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten lassen Sie in der Regel nicht ungenutzt, ein regelmäßiger Blick ins Depot ist für Sie selbstverständlich. Neben Aktien haben Sie auch einige Sparpläne eingerichtet, mit denen Sie langfristig Vermögen aufbauen. Um Ihren finanziellen Spielraum zu erweitern, könnten Sie sich auch einen Lombardkredit vorstellen. Und: Sie traden gerne auch an ausländischen Börsen, um Kurschancen zu realisieren. Schaut man sich nun die durchschnittlich anfallenden Kosten allein für Ihre Trades an, langen viele Anbieter ganz schön zu. Für eine durchschnittliche Ordergröße von 8.000 Euro würden Sie bei angenommenen 24 Trades pro Jahr über gettex eine mittlere dreistellige Summe bezahlen müssen - all dies zehrt an Ihrer Rendite! Wo es günstiger ist, zeigt Ihnen der Brokervergleich:

https://www.wallstreet-online.de/brokervergleich

Sie sind begeisterter Heavy-Trader

Die Börse ist Ihre große Leidenschaft, neue Anlagethemen oder kurzfristige Investitionschancen lassen Sie meist nicht ungenutzt. So kommen Sie schnell auf mindestens 30 Trades pro Jahr - eher mehr. Welcher Broker kann hier kostenmäßig mithalten? Für Sie ist es besonders wichtig. eine große Auswahl an verschiedenen Handelsplätzen zu haben und die Orderkosten überschaubar zu halten. Nehmen wir als Beispiel eine durchschnittliche Ordergröße von 4.000 Euro, 40 Trades pro Jahr und den Handelsplatz Tradegate, gibt es auch für diese Parameter einen klaren Preis-Leistungs-Sieger. Machen Sie hier den Vergleich und finden Sie den günstigsten Broker für Ihr Tradingverhalten:

https://www.wallstreet-online.de/brokervergleich

Zusammengefasst: Ob Sie viel oder eher wenig traden, ist eine Typfrage. Überflüssige Kosten sollten Sie für Ihre Orders allerdings nicht bezahlen. Deshalb lohnt sich in jedem Fall der Vergleich, welcher Broker für Sie am günstigsten wäre. Sie stellen fest, dass Ihr aktueller Broker eher teuer ist? Kein Problem. Sie können Ihr Depot jederzeit zu einem anderen Anbieter umziehen und so von attraktiveren Konditionen profitieren.