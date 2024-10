© Foto: Craig Bailey - picture alliance



Anleger reißen sich aktuell um Lithium-Aktien, vor allem kleinere Titel konnten sich zuletzt mehr als verdoppeln. Am Montag geht der Kurs-Wahnsinn weiter.Jahrelang schauten Anleger von Lithium-Aktien fast täglich dabei zu, wie ihre Vermögenswerte immer kleiner wurden. Jetzt aber meldet sich die Branche eindrucksvoll zurück - gleich zwei Initialzündungen sorgten zuletzt für einen Run auf die Werte. Doppelschlag aus der Krise Zuerst sorgte Peking mit der Ankündigung von wirtschaftsfördernden Maßnahmen für Begeisterung. Die chinesische Zentralregierung will unter anderem auch die Verbraucherinnen und Verbraucher stärken, um so für eine höhere Binnennachfrage zu sorgen. Das ließ Anleger rund um …