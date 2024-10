Die meistgehandelten Produkte: Amazon und Apple mit Streaming-Allianz!

Zum Start der Berichtssaison am vergangenen Freitag konnte der DAX® fast ein Prozent nach oben klettern. Heute konnte der Leitindex wieder an diese Aufwärtstendenz anknüpfen und peilt das Allzeithoch an. Heute stehen vor allem Call-Optionsscheine auf Amazon.com hoch im Kurs.

Die Aktie des Technologie-Giganten stieg am Freitag um satte 1,2 Prozent. Amazon und Apple planen eine Streaming-Allianz. Das bedeutet, dass US-Kunden AppleTV+ direkt über Amazon Prime Video abonnieren können. Das verspricht beiden Tech-Riesen Zugänge zu neuen Kundengruppen.

Auch Call-Optionsscheine auf Puma sind heute gefragt. Die Aktie des Sportartikelherstellers musste vergangene Woche einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Im Vergleich zu Adidas konnte das Unternehmen nicht von den Meldungen über Nike profitieren. Analysten und Anleger bleiben jedoch optimistisch und warten gespannt auf die neuen Quartalszahlen. Zudem stehen Hebelprodukte auf Rheinmetall heute im Blickpunkt der Anleger. Nachdem es in den vergangenen Jahren gut für den Rüstungskonzern stand, gerät die Aktie zunehmend unter Druck. Grund dafür sind potentielle Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Dies sorgt für Verunsicherung bei den Anlegern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD11TA 25,50 19449,00 Punkte 16907,26 Punkte 7,74 Open End DAX® Call HD8ELC 4,77 19449,00 Punkte 18996,52 Punkte 40,65 Open End Rheinmetall AG Call HD7Q0P 2,17 486,35 EUR 464,81 EUR 22,11 Open End DAX® Put HD3APX 15,98 19453,00 Punkte 21043,60 Punkte 11,53 Open End DAX® Put HD2SSK 0,38 19453,00 Punkte 19793,25 Punkte 45,65 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD8YEK 6,82 19456,00 Punkte 18000,00 Punkte 28,52 16.12.2025 Amazon.com Inc. Call HB953B 1,99 188,825 USD 175,00 USD 8,81 15.01.2025 Amazon.com Inc. Call HD4XHZ 3,62 188,825 USD 175,00 USD 4,83 14.01.2026 Puma SE Call HD82UN 0,31 36,24 EUR 38,00 EUR 11,87 19.03.2025 The Walt Disney Co. Call HD6XU0 0,73 94,135 USD 120,00 USD 12,23 17.06.2026

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC01KZ 0,40 19473,50 Punkte 23250,23 Punkte -5 Open End DAX® Long HD1GPF 1,30 19465,50 Punkte 18608,78 Punkte 25 Open End DAX® Short HC73RJ 0,45 19473,50 Punkte 21312,31 Punkte -10 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 7,39 485,25 EUR 315,93 EUR 3 Open End Berkshire Hathaway Inc. Long HD2T8B 11,71 460,245 USD 230,35 USD 2 Open End

