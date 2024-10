www.bernecker.info

Sowohl im Tages- als auch im Wochenchart (anbei) deutet sich eine mögliche umgekehrte Schuler-Kopf-Schulter an.Nach Überschreiten der Nackenlinie bei USD 170 eröffnet sich ein theoretisches Kursziel bei USD 193, welches zugleich das Hoch aus Juli '24 ist.Nach unten gilt es, den Aufwärtstrend, die 38,2% Fibonacci-Marke und das Hoch aus November '21, welche alle bei ca. USD 150 liegen, zu halten, um nicht einen neuen Abwärtsschub in den 120er Bereich zu triggern.Die anstehenden Quartalszahlen waren zuletzt immer für Gaps/Kurslücken gut; allerdings jeweils in beide Richtungen.... und dann ist da noch das DoJ/Department of Justice, welches eine juristische wild-card darstellt.Weitere Zeitebenen der Chartbetrachtung dazu in Berneckers-Chartecke.Gute Geschäfte.Ihre Bernecker Redaktion /