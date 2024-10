Allstate Protection Plans, ein Geschäftsbereich der Allstate Corporation (NYSE: ALL), hat Kingfisher, ein privat geführtes Unternehmen, das den Lebenszyklus von intelligenten Geräten (Reparatur, Austausch, Inzahlungnahme, Upgrade) optimiert, um das Angebot für die Mobilfunkbranche und ihre Kunden zu verbessern, übernommen. Diese strategische Übernahme stärkt die Fähigkeit von Allstate Protection Plans, innovative Lösungen anzubieten, die Verbrauchern helfen, das Beste aus ihren Geräten herauszuholen.

Kingfisher wurde 2016 gegründet und ist ein Pionier der mobilen Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, die Mobilfunkanbietern, Herstellern und Einzelhändlern dabei helfen, die steigende Nachfrage der Verbraucher nach flexiblen Eigentums- und Schutzlösungen zu decken, die ihre Umweltauswirkungen reduzieren. Durch die Übernahme wird das Team von mobilen Experten von Kingfisher Teil eines Allstate-Teams, das in den letzten zwei Jahrzehnten die Geräteschutzbranche revolutioniert hat und weltweit über 150 Millionen Kunden betreut.

"Allstate Protection Plans arbeitet mit einigen der weltweit führenden Mobilfunkanbietern zusammen, darunter der Telenor Group, Softbank, Three und T-Mobile, und die Mobilfunkbranche bleibt für uns weltweit ein wichtiger Wachstumsbereich", sagte Karl Wiley, Global President und CEO von Allstate Protection Plans. "Wir freuen uns sehr, das Kingfisher-Team bei Allstate willkommen zu heißen. Durch die Zusammenarbeit mit diesem erstklassigen Expertenteam verschaffen wir uns einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionellen Unternehmen in der Mobilfunkbranche und können so den sich wandelnden Bedürfnissen von Netzbetreibern und Verbrauchern gleichermaßen besser gerecht werden."

"Wir sind mit der Überzeugung in den Markt eingetreten, dass Anbieter und Verbraucher ein besseres, flexibleres mobiles Erlebnis verdienen", sagte Georgiann Reigle, Mitbegründerin und CEO von Kingfisher. "Dank der globalen Reichweite, der Ressourcen und der Finanzkraft von Allstate sind wir nun in der Lage, die effiziente Verbreitung von neuen und gebrauchten Geräten an potenziell Milliarden von Nutzern voranzutreiben und so die Umweltauswirkungen der Nutzung von Mobilgeräten weltweit erheblich zu reduzieren."

Über Allstate Protection Plans

Seit fast zwei Jahrzehnten hat Allstate Protection Plans die Branche der erweiterten Garantien durch Serviceinnovationen und einen starken Fokus auf das Kundenerlebnis verändert. Heute vertrauen über 150 Millionen Kunden sowie führende Mobilfunkanbieter und Einzelhändler in Nordamerika, Europa, Japan und Australien auf Allstate Protection Plans. Allstate Protection Plans sind für Mobilgeräte, Elektronik, Haushaltsgeräte, Möbel und mehr als 20 weitere Produktkategorien verfügbar. Allstate Protection Plans ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Allstate Corporation.

Über Kingfisher

Kingfisher ist ein Unternehmen für mobile Erlebnisse der nächsten Generation, das die Wirtschaft der mobilen Erlebnisse völlig neu gestaltet. Von Anfang an stehen bei uns die Menschen im Mittelpunkt. Wir sind davon besessen, den Lebenszyklus vernetzter Geräte zu optimieren und End-to-End-Erlebnislösungen zu entwickeln, die darauf abzielen, die mobile Erlebniswirtschaft für Netzbetreiber, ihre Kunden und den Planeten zu verändern. Durch unsere ausgeklügelten Lösungen verlängern wir die Lebensdauer vernetzter Geräte, indem wir den effizienten Umlauf neuer und gebrauchter Geräte innerhalb der globalen Wertschöpfungskette fördern und so eine umfassende Kreislauftransformation schaffen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir die Branche verändern, unter: www.kingfisher-mx.com

