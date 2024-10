Auch in diesem Kalenderjahr steigt im Herbst die Emissionstätigkeit am KMU-Anleihemarkt wieder deutlich an. Zahlreiche Emittenten bieten im Oktober 2024 neue Anleihen öffentlich an - teils inkl. Umtauschangebote für Alt-Anleiheinhaber, teils über Debüt-Emissionen. Die Emissionsvolumina der aktuellen Bond-Angebote liegen zwischen 10 Mio. Euro und 100 Mio. Euro, die Zinskupons befinden sich in einer Spanne zwischen knapp 7% p.a. und 10% p.a.

Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten der aktuellen Anleihe-Neuemissionen sowie Verlinkungen zu den jeweiligen Wertpapierprospekten:

NEUEMISSIONEN

UBM Green Bond 2024/29ISIN: AT0000A3FFK1Green Bond SPO von ISS ESGVolumen: 100 Millionen EuroZinskupon: ...

