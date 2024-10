Krypto-News: Enorme Tokenmengen schwemmen auf den Markt

Aktuell freuen sich viele Experten, Analysten und Investoren über den erneuten Anstieg von Bitcoin und Co. In den letzten 24 Stunden konnte die Leitwährung um über 3 Prozent zulegen und notiert damit aktuell bei 64.766 US-Dollar, womit ein wichtiger Widerstand durchbrochen wurde. Doch auch zahlreiche Altcoins stehen diese Woche vor wichtigen Ereignissen. Unter anderem sind große Token-Freischaltungen geplant, die enorme Mengen Kryptowährungen auf den Markt bringen werden.

Arbitrum als Layer-2-Lösung führt an

Wie die Plattform TokenUnlocks zeigt, führt die Kryptowährung Arbitrum die Liste der Emittenten hinsichtlich des Umfangs an. Zwischen dem 14. und 21. Oktober 2024 werden über 498 Millionen US-Dollar an Token freigegeben, wobei Arbitrum ($ARB) mit einem Wert von 51 Millionen US-Dollar an der Spitze steht.

Die nächsten Token unlocks, Quelle: https://token.unlocks.app/

Die Layer-2-Lösung bereitet sich darauf vor, 96 Millionen $ARB-Token im Wert von etwa 51,04 Millionen US-Dollar freizugeben. Diese Freischaltung macht etwa 2,65 Prozent des zirkulierenden ARB-Angebots aus und wird in der Krypto-Community bereits heiß diskutiert. Die Frage ist, ob diese Freischaltung Auswirkungen auf den Marktpreis haben wird. Solche Ereignisse können oft den Kurs beeinflussen, abhängig davon, ob die Nachfrage die freigegebenen Token absorbieren kann.

Axie Infinity und Solana: Weitere große Token-Freischaltungen

Arbitrum ist jedoch nicht das einzige Projekt, das diese Woche große Token-Freischaltungen plant. Axie Infinity ($AXS) steht an zweiter Stelle und wird 9,25 Millionen Token im Wert von 43,4 Millionen US-Dollar freigeben. Auch Solana ($SOL) ist mit 524.000 Token im Wert von 79,21 Millionen US-Dollar dabei, was etwa 0,11 Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots ausmacht. Diese großen Freischaltungen könnten für einige Bewegungen bei diesen Projekten sorgen.

According to TokenUnlocks, the single large-amount unlocking in the next 7 days includes ARB AXS EIGEN STRK APE PIXEL ADA PRIME, etc., and the linear large-amount unlocking in the next 7 days includes WLD SOL TAO AVAX SEI NEAR DOT DOGE SUI FIL BEAM ARKM, etc. The total unlocking… pic.twitter.com/9BpxTH2wmb - Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 14, 2024

Es gibt aber nicht nur einzelne große Freischaltungen, sondern auch lineare Token-Entsperrungen, die kontinuierlich über einen Zeitraum hinweg freigegeben werden. Hier führt Worldcoin ($WLD) mit 37,23 Millionen freigegebenen Tokens im Wert von 85,25 Millionen US-Dollar die Kategorie an. Diese Freigabe entspricht etwa 7 Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots von $WLD.

Einfluss auf den Markt?

Solche massiven Token-Freischaltungen sind oft ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite können sie zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen, wenn große Mengen neuer Token auf den Markt kommen. Auf der anderen Seite könnten sie auch eine Chance sein, vor allem wenn das allgemeine Marktumfeld positiv ist. Der Krypto-Markt hat diese Woche gut begonnen: Der globale Marktwert stieg um 2,5 Prozent auf 2,25 Billionen US-Dollar, und sowohl Bitcoin als auch Ethereum haben wichtige Marken zurückerobert. Bitcoin liegt wieder deutlich über 64.000 US-Dollar, und Ethereum hat die 2.500-US-Dollar-Marke überschritten.

Wie stark die Token-Freischaltungen letztlich den Kurs beeinflussen werden, bleibt abzuwarten. Projekte wie Cardano (ADA) und Dogecoin (DOGE) schalten diese Woche nur geringe Anteile ihres Angebots frei, was wahrscheinlich weniger Einfluss auf die Preise haben wird. Cardano gibt beispielsweise 18,53 Millionen ADA-Token im Wert von 6,41 Millionen US-Dollar frei, was nur 0,05 Prozent des zirkulierenden Angebots entspricht. Im allgemeinen beziehen sich die Unlocks auf das OTC (Over the Counter) Geschäft, was keine direkten Einfluss auf die Kurse hat.

Spannende Woche für Krypto

Diese Woche wird definitiv spannend, da die Märkte genau beobachten werden, wie die verschiedenen Token-Freischaltungen die Preise beeinflussen. Insbesondere bei Arbitrum und Solana wird erwartet, dass die Freischaltungen Wellen schlagen könnten, während kleinere Freischaltungen wie bei Cardano wahrscheinlich weniger spürbare Effekte haben werden. Andere Coins, wie etwa Flockerz zeigen demgegenüber Im Presale schon erstaunlich gute Ergebnisse, was auf einen weiteren bullischen Oktober hoffen lässt.

Flockerz auf der Website erkunden.

Das Projekt Flockerz ($FLOCK) kombiniert humorvolle Internetkultur mit innovativen Technologien und setzt dabei stark auf Community-Beteiligung. Ein zentrales Element von Flockerz ist die "Vote-to-Earn"-Funktion, bei der Token-Inhaber über die Zukunft des Projekts abstimmen und dafür Belohnungen in Form von $FLOCK-Token erhalten. Diese Mechanik sorgt für ein hohes Maß an Interaktivität und Bindung der Community.

Darüber hinaus bietet Flockerz lukrative Staking-Möglichkeiten, die besonders für frühe Investoren attraktiv sind, da sie hohe Renditen versprechen - aktuell 2.528 Prozent APY. Das Projekt wird über ein dezentrales, autonomes Organisationsmodell (DAO) gesteuert, was bedeutet, dass die Community bei wichtigen Entscheidungen wie Listings und Token-Burns mitbestimmt.

Aktuell können die Token noch zum Preis von 0,0057699 US-Dollar gekauft werden, wobei der Preis schon in unter 2 Tagen erneut ansteigen wird. Insgesamt Soll der Preis im Vorverkauf noch auf 0,00668830 US-Dollar steigen, was für Anleger die sich schnell entscheiden noch einige an BUchgewinn bis zum Launch des Token bringt.

Hier Flockerz Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.