JD Health: Der verborgene Riese im chinesischen Gesundheitssektor In der Welt des E-Commerce und der Technologie ist JD.com ein Name, der oft als einer der größten Konkurrenten von Alibaba und Pinduoduo genannt wird. Doch JD.com bietet weit mehr als nur E-Commerce: Ein besonders interessantes Segment ist JD Health, der führende Anbieter im Bereich Gesundheitsprodukte und Telemedizin in China. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf JD Health und analysieren, warum diese Aktie besonders im derzeitigen Marktumfeld attraktiv sein könnte. JD Health: Das Geschäftsfeld JD Health hat sich als die größte Online-Versandapotheke Chinas etabliert. Doch das Unternehmen bietet weitaus mehr ...

