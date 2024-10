Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden in der EU verschiedene Daten über die Realwirtschaft und Stimmungsindikatoren für Geschäftserwartungen veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Der ZEW-Konjunkturerwartungsindex dürfte einen ersten Eindruck vom Geschäftsklima im Oktober vermitteln. Die Lage der Realwirtschaft werde sich in den Daten zur Industrieproduktion, in der Handelsbilanz und den Leistungszahlen für den Bausektor für August widerspiegeln. Während die Industrieproduktion die Schwäche des verarbeitenden Gewerbes bestätigen könnte, werde erwartet, dass sich die Handelsbilanz und die Leistungszahlen des Bausektors etwas stabilisieren oder sogar verbessern würden. ...

