NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 180 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte im laufenden Jahr sein Auslieferungsziel verfehlen, schrieb Analyst Ken Herbert senkte in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut Airbus die Auslieferung von 758 Jets zu, Airbus peilt 770 Maschinen an. Allerdings lägen die Erwartungen der Investoren ohnehin bereits unter dieser Zielmarke. Die Lieferketten dürften sich im kommenden Jahr bessern./niw/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 06:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 06:54 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

© 2024 dpa-AFX-Analyser