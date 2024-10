Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Vereinigten Königreich werden diese Woche neue Daten zu Lohnwachstum, Geschäftsklima und Einzelhandelsumsätzen erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Diese Daten dürften weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik liefern. Die Inflation sei im August bei 2,2% geblieben, aber die Kerninflation habe insbesondere im Dienstleistungssektor zugenommen. Hinzu komme, dass sich die Volkswirtschaft in diesem Jahr bisher überraschend robust gezeigt habe. Sollten die anstehenden Daten weiterhin eine dynamische Wirtschaft widerspiegeln, könnten sich die Markterwartungen hinsichtlich weiterer Zinssenkungen durch die Bank of England (BoE) weiter abschwächen. ...

