Die Tesla-Aktie steht vor neuen Herausforderungen, während Aktivisten die Erweiterungspläne des Elektroautoherstellers in Deutschland behindern. In der Nacht zum Montag blockierten Umweltschützer eine kürzlich angelegte Baustraße nahe dem Tesla-Werk in Grünheide. Mit einem aufgestellten Baumstamm und Seilen verhinderten sie weitere Bauarbeiten für die geplante Werkserweiterung. Diese Aktion folgt auf frühere Proteste, bei denen Aktivisten bereits einen Bagger besetzten und Erdarbeiten im Wald störten.

Polizei plant Räumung

Die Polizei bereitet sich auf einen Einsatz vor, um die Blockade zu beseitigen und einen auf dem Baumstamm befindlichen Aktivisten sicher zu entfernen. Gleichzeitig wurden Beschädigungen an Bauzäunen festgestellt, was zu einer Anzeige wegen Sachbeschädigung führte. Die Vorfälle könnten Teslas Pläne für den Ausbau des Werks, einschließlich eines neuen Güterbahnhofs und zusätzlicher Lagerflächen, verzögern und somit möglicherweise Auswirkungen auf die Produktionskapazitäten und letztlich auf den Aktienkurs haben.

