Die Covestro AG verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur. Barclays PLC hat kürzlich eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die Aufschluss über den aktuellen Stand ihrer Beteiligung gibt. Demnach hält Barclays nun einen Gesamtstimmrechtsanteil von 4,94 Prozent an Covestro, was einer leichten Reduzierung gegenüber der vorherigen Meldung entspricht. Diese Veränderung setzt sich aus 3,05 Prozent direkten Stimmrechten und 1,89 Prozent Instrumenten zusammen.

Aktuelle Kursentwicklung

Trotz dieser Nachricht zeigt sich die Covestro-Aktie relativ stabil. Im XETRA-Handel notierte das Papier zuletzt bei 58,30 EUR, was nahe am 52-Wochen-Hoch von 58,50 EUR liegt. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 59,67 EUR, was weiteres Potenzial andeutet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 0,161 EUR je Aktie.

