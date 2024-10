Berlin (ots) -Der SoVD-Inklusionslauf auf dem Tempelhofer Feld war ein voller Erfolg und lockte in diesem Jahr circa 3.000 Besucherinnen und Besucher an. Mit rund 900 Läuferinnen und Läufern - Menschen mit und ohne Behinderung - wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Das inklusive Sportevent setzte ein starkes Zeichen für Teilhabe und Gemeinschaft.Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des SoVD, zum diesjährigen Lauf: "Ich bin sehr stolz und glücklich über den Erfolg unseres inklusiven Events und bedanke mich bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern, dem gesamten SoVD-Team sowie bei den zahlreichen Kooperationspartnern wie dem Sportclub Lebenshilfe, dem Berliner Leichtathletik-Verband, der Lebenshilfe Berlin und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Ein besonderer Dank gilt der Aktion Mensch, die den Lauf fördert."Die Paralympics-Siegerin Franziska Liebhardt, Schirmherrin des Inklusionslaufs, hob in ihrer Rede die Bedeutung des Events hervor. "Es ist eine große Ehre, Teil dieses besonderen Laufs zu sein. Der SoVD-Inklusionslauf steht für Vielfalt, Gemeinschaft und Miteinander", betonte sie. Gemeinsam mit Oliver Vorthmann, Vorstandsmitglied der Depressionsliga, sprach Liebhardt über das diesjährige Schwerpunktthema "nicht sichtbare Beeinträchtigungen" und die Bedeutung der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für diese Thematik.Auch Fabian Drescher, kommissarischer Präsident von Hertha BSC, nahm an der 2,5-Kilometer-Distanz teil und lobte die Veranstaltung: "Es ist beeindruckend zu sehen, wie Inklusion und Sport hier auf so wunderbare Weise vereint werden."Die Veranstaltung endete mit glücklichen Gesichtern im Ziel, denn unabhängig von der Laufzeit überwog der Stolz über die gemeinsam erreichte Leistung. "Dieser Lauf zeigt, dass es keine Barrieren gibt, wenn wir gemeinsam etwas erreichen wollen. Jeder Schritt, den wir heute gegangen sind, ist ein Schritt in Richtung einer inklusiveren Gesellschaft", fasste Michaela Engelmeier den Tag zusammen. Der SoVD freut sich bereits auf die Jubiläumsausgabe des Inklusionslaufs am 11. Oktober 2025 und lädt alle dazu ein, im nächsten Jahr erneut dabei zu sein.Highlights des Laufes auf unserem YouTube-Kanal (https://youtu.be/2GWiPOevcR4?si=dhdctldiAD_S3tBr)Pressekontakt:SoVDSozialverband Deutschland e. V.PressestelleConstantin SchwarzerStv. Pressesprecher (V.i.S.d.P.)Stralauer Straße 63, 10179 BerlinTel. 030 72 62 22-335E-Mail: pressestelle@sovd.deWeb: www.sovd.deOriginal-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/5886672