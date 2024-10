Krypto-Experte erklärt Meme-Coins 2024: Mega-Crash oder Massenmarkt?

Die aktuelle Meme-Coin-Saison findet Fortsetzung und erreicht neue Höhen. Mit einem starken Bitcoin als Marktführer konnten erneut Meme-Coins wie MOG, BRETT oder FLOKI überdurchschnittlich stark performen und gehören zu den besten Coins im Kryptomarkt.

Anleger scheinen verstärkt auf Meme-Coins zu setzen, wie das wachsende Suchvolumen in Google-Trends und die zunehmende Präsenz auf sozialen Plattformen verdeutlicht. Einige Analysten gehen davon aus, dass diese Dynamik auf einen langfristigen Wachstumstrend hindeuten könnte - eine Art Meme-Coin-Superzyklus.

Ein wichtiger Indikator in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Mindshare, welches die Aufmerksamkeit misst, die ein Projekt in der Öffentlichkeit erhält. Aktuell belegen Meme-Coins laut KaitoAI mit 20,52 Prozent den Spitzenplatz in dieser Metrik.

The answer is 20.52%



First time I've seen meme's rank 1 for mindshare. https://t.co/4htx2MBwMD pic.twitter.com/cNuhUsXxvE - Kaito AI (@_kaitoai) October 12, 2024

Meme-Coins wirken beliebter denn je - doch hält diese Entwicklung an? Genau mit dieser Frage hat sich der führende Krypto-Experte Miles Deutscher beschäftigt.

Krypto Prognose: So entwickeln sich Meme-Coins 2024

Hot take: Memecoins are at a MAJOR crossroads.



Either they cross the chasm into mainstream retail appeal now, or face an imminent local top.



Allow me to explain.



Recently, memes have absolutely exploded. Specifically the ones that @MustStopMurad has highlighted.



If you… - Miles Deutscher (@milesdeutscher) October 14, 2024

Miles Deutscher analysiert die aktuelle Situation im Meme-Coin-Markt als einen kritischen Punkt - so dürfte eine Entscheidung bevorstehen. Dabei beschreibt der Analyst zwei mögliche Szenarien: Entweder Meme-Coins durchbrechen den Nischenmarkt und erreichen den Massenmarkt, oder sie erleben kurzfristig ein lokales Verlaufshoch, gefolgt von einem Rückgang.

Der explosionsartige Anstieg von Meme-Coins habe zuletzt vor allem auf X für eine enorme Aufmerksamkeit gesorgt. Laut Deutscher hat die Mehrheit der Krypto-Community bereits ihre Entscheidung getroffen, entweder in diesen Trend einzusteigen oder sich bewusst fernzuhalten. Während das Interesse zunächst auf Twitter beschränkt war, stellte Deutscher nun fest, dass Meme-Coin-Videos auf YouTube zunehmend viral gehen. Dies deutet darauf hin, dass das Interesse vom Krypto-Insider-Bereich zu anderen Retail-Anlegern übergeht. Denn YouTube spiegelt hier historisch besser das Interesse des Retail-Sektors wider.

Kurzfristig sieht Deutscher diese Entwicklung als positiv, da eine breitere Aufmerksamkeit in der Regel zu einem Preisanstieg führt. Allerdings warnt er davor, dass der Markt möglicherweise bereits zu gesättigt sein könnte. Die entscheidende Frage sei, ob Meme-Coins den Sprung in den Mainstream schaffen - also auf Plattformen wie TikTok, Reddit und in die Mainstream-Medien. Sollte dies gelingen, könnte es eine neue Welle der Nachfrage geben. Denn neues Kapital sei erforderlich, um weiteres Wachstum voranzutreiben. Schließlich sind mittlerweile mehr als 10 Meme-Coins in der Top 100 - die Marktkapitalisierung des gesamten Marktsegments liegt über 50 Milliarden US-Dollar.

Falls der Sprung in den Mainstream eben nicht gelangt, sieht Deutscher die Gefahr eines lokalen Hochs. Der Krypto-Bereich allein könne das Wachstum nicht ewig tragen. Die steigenden Marktkapitalisierungen erfordern mehr Kapital, um die Preisbewegungen aufrechtzuerhalten. Insoweit ist die Erfolgsgeschichte eben auch von einer Zunahme an Risiken gekennzeichnet. Je höher der Markt steigt, desto größer wird auch die Downside. Langfristig bleibt Deutscher optimistisch und erwartet, dass Meme-Coins bis 2025 eine größere Rolle spielen könnten, sobald sich der Kryptomarkt insgesamt erholt.

Beste Meme-Coins mit 50x Potenzial

Doch welche Meme-Coins befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und könnten hier noch Kurspotenzial haben? Die beiden folgenden Presales wecken bereits Fantasie in ihrem Vorverkauf.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained hat sich hier in den vergangenen Monaten schon als visionäres Projekt im überfüllten Meme-Coin-Markt etabliert und konnte bereits im Presale fast 20 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln. Diese starke Nachfrage zeigt das Vertrauen der Investoren in das Potenzial des Projekts. Im Gegensatz zu herkömmlichen Meme-Coins, die oft keinen funktionalen Nutzen haben, strebt Pepe Unchained eine nachhaltige Innovation an. Denn hier soll eine Layer-2-Lösung auf Ethereum entstehen.

Zum Pepe Unchained Presale

Die Besonderheit von Pepe Unchained liegt in der Kombination von technologischen Fortschritten mit dem viralen Charakter eines Meme-Coins. Während viele Coins lediglich auf kurzfristige Hypes setzen, plant dieses Projekt eine langfristige, skalierbare Infrastruktur für die Zukunft. Auf dieser Plattform sollen Meme-Coins von der Effizienz und Skalierbarkeit profitieren, die durch die Layer-2-Technologie möglich werden.

Ein wesentlicher Bestandteil ist die dezentrale Börse, auf der Nutzer den nativen Token handeln und gegen andere Kryptowährungen tauschen können. Durch Initiativen wie das "Pepe Frens with Benefits"-Programm will das Projekt Entwickler anziehen, um neue dApps zu erstellen, die das Ökosystem erweitern. Damit ist ein ganzes Ökosystem geplant, in welchem sich alles um Meme-Coins dreht.

Da der Preis in rund 24 Stunden steigt, könnte sich ein schneller Blick auf PEPU lohnen. Mit einem Token-Swap bauen Anleger dann schon Buchgewinne vor dem Handelsstart auf. Ferner können Anleger die PEPU Token für über 120 Prozent APY staken.

Zum Pepe Unchained Presale

Flockerz (FLOCK)

Flockerz ist derweil ein dezentraler Meme-Coin, der im Oktober 2024 für Aufsehen sorgt. Denn eine durch seine Community-gesteuerte Governance und der "Vote-to-Earn"-Ansatz heben Flockerz von dem Gros der Meme-Coins ab. Statt auf zentrale Entscheidungsträger oder kleine Entwicklerteams zu setzen, liegt der Fokus bei Flockerz auf der aktiven Beteiligung der Token-Inhaber. Diese haben die Möglichkeit, über wichtige Entscheidungen abzustimmen und werden dafür mit FLOCK-Tokens belohnt.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Die Flocktopia DAO ermöglicht es den Token-Besitzern, direkt über zukünftige Entwicklungen und Strategien mitzubestimmen. Diese demokratische Struktur unterscheidet Flockerz von vielen Meme-Coins, die oft von wenigen Personen kontrolliert werden und bei denen große Investoren bevorzugt behandelt werden. Bei Flockerz hingegen soll die Macht gleichmäßig auf alle Mitglieder der Gemeinschaft verteilt werden. Jeder erhält hier einen Meme-Coin, über dessen Zukunft aktiv mitbestimmt werden kann.

Ein weiterer Anreiz für die Nutzer ist das Staking-System, bei dem zusätzliche Tokens als Belohnung vergeben werden. Rund 70 Prozent der Token-Menge sind für die Community reserviert - Presale, Staking oder Vote-to-Earn-Belohnungen. Interessierte Investoren können FLOCK-Token einfach mit ETH, USDT, BNB oder per Kreditkarte erwerben. Der Preis der Token wird in weniger als 48 Stunden wieder angehoben, während aktuell noch eine Staking-Rendite von 2500 Prozent geboten wird.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.