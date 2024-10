Die erhofften positiven Impulse von der Berichtssaison ließen nicht lange auf sich warten und haben bereits am Freitag in Form der Zahlen von JPMorgan, BlackRock und Wells Fargo den S&P 500 an der Wall Street über 5.800 Punkte und auf einen neuen Rekord getrieben. Heute nun folgte der Deutsche Aktienindex in Frankfurt mit einem Allzeithoch über 19.500 Zählern. In dieser Woche legen unter anderem Goldman Sachs, United Airlines und Netflix ihre Zahlen vor und Anleger sind guten Mutes, dass es so weitergeht.

Die Entwicklungen könnten allerdings nicht unterschiedlicher sein. Während in den USA die Wirtschaft weiterhin ordentlich wächst, befindet sich Deutschland das zweite Jahr in Folge in der Rezession. Dennoch strebt der DAX immer weiter nach oben, getragen von eben jenem Wachstum in den USA und einem erhofften Wiedererstarken der chinesischen Wirtschaft.

Aber auch in den USA waren teilweise nur wenige Aktien für den Anstieg der Indizes verantwortlich. Der Triumph von Big Tech über alles andere war der Treiber der vergangenen Jahre. Die "glorreichen Sieben" haben seit dem Tiefststand vom 12. Oktober 2022 rund 170 Prozent zugelegt, verglichen mit 40 Prozent für den gleichgewichteten S&P 500.

Der S&P 500 selbst hat in den vergangenen zwei Jahren um rund 60 Prozent zugelegt, was etwas über dem Schnitt in einem Bullenmarkt liegt. 2025 wird dieser Bullenmarkt drei Jahre alt, sodass es auch wieder schwächere Zeiten geben könnte, da die Messlatte insgesamt höher liegt und Enttäuschungen folgen könnten. Auch eine größere Rotation am Aktienmarkt ist nicht auszuschließen.

