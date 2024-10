Der Stuttgarter Ladeinfrastruktur-Spezialist Eliso wurde mit dem Aufbau von High Power Chargern an allen Bauzentrum-Standorten der Eichhorn AG beauftragt. Bis Mitte 2025 sollen insgesamt 26 Schnellladepunkte in Betrieb sein, die sich auf sechs hessische Standorte verteilen. Die Bauzentren der Eichhorn AG befinden sich in Birstein, Büdingen, Gedern, Glauburg-Stockheim, Lich und Wartenberg-Angersbach. Nun sollen einzelne Parkplätze mit Schnellladern, ...

