Zürich (ots) -Sobald die Sonne weniger wärmt, die ersten Blätter sich verfärben und der Wind sie von den Bäumen weht, ist Herbst. Fallende Blätter werden zu fallenden Schneeflocken und Frost zieht über's Land. Genau das ist die Zeit, in der man es sich wieder gemütlich macht. Die Tage bringen Gemütlichkeit, Besinnlichkeit, Beisammensein aber auch Raum für Erholung. Um sich und seinen Lieben diese Zeit noch schöner zu machen, sind die neuen Farben und Designs von Dagsmejan genau richtig. Die bequemste Schlafbekleidung sorgt nicht nur für Wohlfühl-Momente, sondern auch für die Wohlfühl-Temperatur beim Schlafen.STAY WARM und BALANCE regulieren die Schlaftemperatur zu jeder JahreszeitWeicher und atmungsaktiver als Baumwolle, diese im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelten Pyjamas wärmen den Körper, wo er auskühlt und kühlen, wo er zu warm wird - das ist die BALANCE-Kollektion von Dagsmejan. Doch es geht um mehr als nur Wohlfühlen. Dagsmejan ist von der Überzeugung geprägt, dass eine verbesserte Schlafqualität zu einem besseren Leben führt. Ein ausgeruhter Körper arbeitet effizienter, das Immunsystem ist bereit für die täglichen Herausforderungen, der Stoffwechsel sowie mentale und körperliche Leistungsfähigkeit profitieren davon. Schlaf ist somit ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens. Die Sleeptember-Styles kommen in den neuen Farben Mauve, Steel Blue und bBack daher. Und auch die STAY WARM-Kollektion, die wohl gemütlichste Sleepwear, wird ab September um neue Rundhals-Ausschnitte für Damen, dem Grünton Emerald sowie kräftige Purple- und Turquoise-Tönen oder der Farbe Winter Sky. Passend für den Herbstanfang führt Dagsmejan neu auch Schlafsocken im Angebot, auch diese sorgen durch eine innovative Schnittführung für maximalen Komfort, ohne zu überhitzen.Cosiest Sleepwear für kühle Herbst-NächteKühle Nächte führen oft zu unangenehmem Frieren, was den Schlaf erheblich beeinträchtigen kann. Häufiges Aufwachen stört dabei den wichtigen Tiefschlaf. Um eine erholsame Nacht zu unterstützen, hat Dagsmejan die STAY WARM-Kollektion entwickelt. Das speziell entworfene, leichte, atmungsaktive und wärmende NATTWARMTM-Material sorgt für eine natürliche Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit im Schlaf, wodurch die ideale Schlaftemperatur erhalten bleibt. Der innovative Materialmix aus Eukalyptus und Merinowolle ist dabei viermal atmungsaktiver als Baumwolle und doppelt so weich. Dadurch bleibt der schlafende Körper nachweislich die ganze Nacht über im optimalen Bereich.Die Kollektionen auf einen Blick:BALANCE - GENAU DIE RICHTIGE TEMPERATUR, DIE GANZE NACHT- Innovatives NattwellTM-Material (aus Buchenfasern gewonnen)- 6-mal so atmungsaktiv wie Baumwolle und doppelt so weich- 4-mal bessere Feuchtigkeitsableitung vom KörperSTAY WARM - ULTRA-LEICHT, WÄRMEND, ATMUNGSAKTIV- Ultra-leichtes, atmungsaktives NattwarmTM-Material (Material-Mix aus Tencel und Merino-Wolle)- Natürliche Thermo- und Feuchtigkeitsregulierung- 4-mal so atmungsaktiv wie Baumwolle und doppelt so weich- Hält warm, ohne den Körper zu überhitzenDas schönste Geschenk - erholsamer SchlafEgal, ob BALANCE, STAY WARM oder die weiteren Kollektionen wie die STAY COOL, RECOVERY oder SENSITIVE - alle Dagsmejan-Produkte bestehen aus speziell entwickelten Naturfasern, die den schlafenden Körper nachweislich die gesamte Nacht über konstant im Idealbereich halten und so für optimale Regeneration sowie maximalen Komfort sorgen. Die Materialien sind um ein Vielfaches atmungsaktiver als Baumwolle, führen Feuchtigkeit deutlich besser ab und sorgen dank der durchdachten Details für maximalen Schlafkomfort. So verfügt die Functional Sleepwear zum Beispiel über flache, ergonomisch platzierteNähte, was Druck- und Reibungszonen minimiert und maximale Bewegungsfreiheit in der Nacht gewährleistet. Bei den zahlreichen Schnitten und vielfältigen Farb-Optionen, wird Dagsmejan nicht nur zum Must-Have für erholsamen Schlaf, sondern auch ein ideales Weihnachts-Geschenk. Besonders in der kalten Jahreszeit sehen wir uns schließlich nach Komfort, Erholung und wärmender Gemütlichkeit.Innovation SleepwearDass die Produktlinien von Dagsmejan ankommen, belegt die junge, eindrucksvolle Unternehmenshistorie. Nach der Gründung 2016 konnte das Gründer-Duo Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer mit erfolgreichen Pre-Sale-Kampagnen und Start-Up-Auszeichnungen glänzen. Die erste Produktlinie BALANCE war innerhalb von sechs Wochen vollständig ausverkauft und nur ein knappes halbes Jahr später wurde die STAY WARM-Linie gelauncht. Anfang 2019 folgte dann die STAY COOL-Linie und die Nominierung für den Swiss Design Prize. Heute schlafen mehr als 300'000 KundInnen in über 80 Ländern in Dagsmejan. Im Labor entwickelt, im Bett erprobt: 98% aller KundInnen würden Dagsmejan Freunden und Familie empfehlen. Und die Begeisterung der Kunden hält an. Erst kürzlich wurde Dagsmejan von statista als eines der "Innovativsten Unternehmen 2025" der Schweiz in der Kategorie Mode, Bekleidung und Luxusgüter ausgezeichnet.ETHICAL SLEEPDie Fasern für Dagsmejan-Produkte werden von einer der führenden Spinnereien Europas zu einem hauchfeinen und besonders weichen Garn versponnen. Die Veredelung erfolgt mit einem umweltschonenden Sauerstoff-Bleich-verfahren, das sowohl Ökotex 100-, als auch ISO-zertifiziert (9001, 14001, 50001) ist. Selbst die Produktionsstätte für den Stoff ist als eine "Nachhaltige Textilproduktion/ Sustainable Textile Production" (STeP) anerkannt. Hier kommen nur umweltfreundliche Technologien und Produktionsverfahren zum Einsatz, die die natürlichen Ressourcen effizient nutzen sowie höchste Sozialstandards einhalten.ÜBER DAGSMEJANDas schwedisch-schweizerische Unternehmen mit Sitz in St. Gallen, das 2016 von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer gegründet wurde, revolutioniert den Markt mit Functional Sleepwear. Allen Produktlinien ist gemein, dass sie auf feinsten Naturfasern basieren, ultra-leicht sind und für höchsten Schlafkomfort sorgen. Sämtliche Produkte werden nach wissenschaftlichen Kriterien getestet. Besonders großer Wert wird außerdem auf nachhaltige Produktionsmethoden gelegt. Auch die Herstellung findet ausschließlich in Europa statt. Dagsmejan ist ein schwedisches Wort, das sich auf die letzten Tage des Winters bezieht, wenn die Wärme der Sonne den Schnee schmilzt - eine Zeit, in der die Natur nach einer dunklen und kalten Periode erwacht. Es kommt von zwei Wörtern, "dag" (Tag) und "meja" (Stärke und Kraft).Weitere Informationen über Dagsmejan können auf www.dagsmejan.ch gefunden werden (oder über info@dagsmejan.com).