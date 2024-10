Die Cresco Labs Aktie zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld widerstandsfähig. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,65% am 14. Oktober 2024 auf 1,448 EUR, verzeichnet das Unternehmen beachtliche Fortschritte. Der Cannabisproduzent konnte seinen Umsatz im letzten Quartal um 15% steigern, was auf eine erfolgreiche Expansion in neue Märkte und eine erhöhte Nachfrage nach seinen Produkten zurückzuführen ist.

Neue Produktlinie treibt Wachstum an

Besonders hervorzuheben ist die kürzlich eingeführte Premium-Produktlinie "Reserve", die bei Konsumenten großen Anklang findet. Cresco Labs plant, diese Marke in den kommenden Monaten in weiteren US-Bundesstaaten einzuführen, was das Potenzial für zusätzliches Umsatzwachstum birgt. Anleger sollten die bevorstehende Quartalsbilanz im nächsten Monat im Auge behalten, um [...]

