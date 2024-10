Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 16,69 Euro. Das Tageshoch wurde bei 16,85 Euro markiert, während das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 16,97 Euro liegt. Analysten geben derzeit ein durchschnittliches Kursziel von 16,75 Euro an. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,507 Euro pro Aktie erwartet, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gewerkschaftliche Bedenken zur Übernahme

Trotz des positiven Kursverlaufs gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Übernahme durch die italienische Unicredit. Die DGB-Vorsitzende äußerte sich kritisch zu den Plänen und forderte die Bundesregierung auf, sich für die Eigenständigkeit der Commerzbank einzusetzen. Es werden negative Auswirkungen auf Arbeitsplätze und die Stabilität der deutschen Finanzlandschaft befürchtet. Die Commerzbank selbst hat sich bisher als verlässliche Partnerin der deutschen Wirtschaft erwiesen.

Commerzbank Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...