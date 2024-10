Anzeige / Werbung

Wells Fargo Aktie: Solide Performance, Investmentbanking stark. Das Banken Urgestein unter der Lupe.

Wells Fargo & Company ist eines der ältesten und größten Finanzinstitute der USA und genießt eine bedeutende Stellung in der Bankenlandschaft. Gegründet im Jahr 1852 von Henry Wells und William G. Fargo in San Francisco, begann das Unternehmen ursprünglich als Transport- und Postdienstleister während des Goldrausches in Kalifornien. Mit der Zeit entwickelte sich Wells Fargo zu einer führenden Bank, die heute ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen anbietet, darunter Bankgeschäfte, Kreditvergaben, Hypotheken, Versicherungen, Investmentmanagement und Vermögensverwaltung.

Das langfristige Potenzial von Wells Fargo als Investment bleibt trotz der vergangenen Schwierigkeiten vorhanden. Die Bank hat eine starke Marktstellung, insbesondere im US-Hypotheken- und Konsumentenkreditgeschäft. Hier wurde, laut aktuellen Quartalsbericht, ausreichend Risikovorsorge betrieben. Steigende Zinssätze haben in den letzten beiden Jahren höhere Gewinne aus dem Zinsgeschäft generiert, was nun nachlassen dürfte. Die Dividendenrendite der Aktie ist dennoch ein Anreiz für einkommensorientierte Anleger.

Wir blicken auf die aktuellen Quartalszahlen, das Wachstum der einzelnen Sparten im Konzern und das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.