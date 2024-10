Wien/Köln (ots) -- Produktion des Sport Crossover Modells im Ford Cologne Electric Vehicle Center in Köln-Niehl ist angelaufen, Auslieferung an Ford-Händler und Kunden hat begonnen- Rund 200.000 Interessenten haben den Wunsch-Capri ihrer Wahl in Europa konfiguriert- Besonders begehrt: Ford Capri Premium in Vivid Yellow mit 210 kW (286 PS) starkem Elektromotor, Heckantrieb und Extended-Range-BatterieDie Legende ist nicht nur zurück, sondern auch unterwegs zu den ersten Kunden. Das rein elektrisch angetriebene SUV-Coupé lässt den Mythos des legendären Sportwagens aus den 1970ern und 1980ern nach vier Jahrzehnten wieder aufleben. Jetzt rollt es zu Ford-Händlern in ganz Europa. Seit seiner offiziellen Präsentation im Juli diesen Jahres haben fast 200.000 europäische Kunden ihre persönliche Capri-Modellvariante online konfiguriert.Hier einige der wichtigsten Zahlen:- 24 Prozent der Capri-Interessenten gaben der prägnanten Vivid Yellow-Lackierung den Vorzug. Sie ist eine von sechs zur Wahl stehenden Karosseriefarben und eine Hommage an das klassische Daytona-Gelb des Youngtimer-Klassikers.- Alle Capri-Kunden haben sich für luxuriöse Ausstattungsdetails wie das Ford Key-Free-System mit Ford Power für schlüsselfreies Ent-/Verriegeln, einen Fahrersitz mit Massagefunktion, Sitzheizung vorne und ein beheizbares Lenkrad entschieden. Dabei votierten 55 Prozent für die Premiumvariante und ergänzten sie um hochwertige Details wie Dynamische Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, das B&O-Soundsystem* mit zehn Lautsprechern, 20-Zoll-Leichtmetallräder und vieles mehr.- Als bevorzugte Antriebskonfiguration stand für 59 Prozent der Capri-Fans das 210 kW (286 PS) starke Modell mit Elektromotor, 77 Kilowattstunden fassender Extended-Rang-Batterie und Heckantrieb im Mittelpunkt. Es ermöglicht eine Reichweite von bis zu 627 Kilometern**, unter idealen Bedingungen genug für die Fahrt von Wien bis nach Bregenz mit nur einer einzigen Batterieladung.Hochmoderne Fahrerassistenzsysteme sind immer an Bord des neuen Elektromodells. Sie basieren auf zwölf Ultrasonic-Sensoren, fünf Kamera- und drei Radarsystemen. Im Interieur erleichtert ein beweglicher 14,6-Zoll-Touchscreen die Bedienung. Im der 17 Liter fassenden MegaConsole unter der vorderen Mittelarmlehne lassen sich beispielsweise ein paar 1,5-Liter-Flaschen, ein 17" Laptop oder sonstiges, sperriges Gut blickgeschützt und sicher verstauen. Der Kofferraum wartet mit einem Gepäckvolumen von über 570 Liter auf.Der neue Capri rollt als zweites Elektromodell neben dem ebenfalls neuen Ford Explorer im hochmodernen Ford Cologne Electric Vehicle Center in Köln-Niehl vom Band. Der Hersteller hat seinen traditionellen Produktionsstandort am Rhein mit einer Investition von über zwei Milliarden US-Dollar fit für die Anforderungen der Elektromobilität gemacht."Unser rein elektrischer Capri ist das Coupé, in das sich unsere Sportwagen-Ikone im Lauf der vergangenen Jahrzehnte wohl weiterentwickelt hätte - und die Rückkehr des legendären Modellnamens zeigt, dass sich das Warten gelohnt hat", betont Jon Williams, Geschäftsführer Ford Blue und Model e Europa. "Das neue Elektromodell wird eine ganz neue, moderne Kundengeneration mit jenem Stil und Schwung in den Bann ziehen, der schon den Vorgänger zur Legende gemacht hat."* BANG & OLUFSEN© 2021 und B&O© 2021, BANG & OLUFSEN und B&O sind eingetragene Marken der Bang & Olufsen Gruppe. Lizensiert durch Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft. Alle Rechte vorbehalten.** Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie, etc.) variieren.Hochaufgelöstes Bildmaterial zu dieser Presseinformation finden sie in unserem Media Center auf media.ford.com.Pressekontakt:Ing. Christian WotypkaFord Motor Company (Austria) GmbH+43 (0)5 06581-300cwotypka@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company (Austria) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143363/5886737