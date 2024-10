KI-Momentum-Aktien schlagen den Nasdaq 100! Momentum Highlights des Monats. Welche Aktien kaufen?

Anzeige / Werbung

Auch im Oktober gibt es wieder eine Monatsauswertung der Momentum-Aktien, die sich in der Performance mit dem Nasdaq nicht nur vergleichen lassen können, sondern das Technologiebarometer sogar übertrafen. Nachdem der September zunächst etwas ruhiger in eine Konsolidierung abglitt und damit statistisch den schwächsten Monat des Jahres in diesem Segment reflektierten, nicht der Bereich im Oktober nun wieder Fahrt auf.

Das kann wörtlich genommen werden, denn Tesla präsentierte erst am 10. Oktober neue Modelle und dabei die bahnbrechende Technologie der Robotertaxis. Per Induktion werden die Modelle geladen und befördern im sogenannten Cybercap zwei Personen ohne Lenkrad und Gaspedal sicher und autonom an jedes Ziel. Für 20 Personen wurde sogar ein Van konstruiert, der eindrucksvoll dargeboten und ab 2027 dann auch eine kostengünstige Alternative im öffentlichen Nahverkehr bieten soll. Beide Varianten revolutionieren vielleicht unsere zukünftige Mobilität, da bis zu diesem Punkt jedoch noch eine Menge Vorarbeit geleistet werden muss, notiert die Aktie kurz darauf im Minus. Auf Basis der jüngsten Entwicklung ist Tesla dennoch in der Momentum-Box neu dabei, ebenso wie PayPal.

Der Zahlungsdienstleister hat mit einem neuen CEO seit 2023 viele Weichen gestellt und ist wieder im Wachstumsmodus, was die Aktie deutlich reflektiert. Effiziente Unternehmensstrukturen, ein neues Branding und Kooperationen mit Spotify oder Amazon zeigen, dass hier weitere Innovationen gut ankommen. Der Einsatz von KI bei der Platzierung von weiteren Partner-Produkten erlaubt weitere Wachstumsphantasien.

Als heißer Kandidat für baldige Gewinne gilt Doordash. Der weltweit größte Essenslieferant nähert sich der Gewinnschwelle an, hat weiter ausreichend Cashflow für das Wachstum zur Verfügung und überzeugt beim internationalen Wachstum mit einem breiten Portfolio. Hier fehlt vielleicht nur ein letzter Impuls, wie wir ihn bei Starbucks gesehen haben. Auch dort gibt es einen neuen CEO und neue Ideen, die nach einem Abwärtstrend in der Aktie nun wieder für einen Richtungswechsel sorgten - ein klarer Fall für die Aufnahme in der Momentum-Box.

