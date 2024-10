© Foto: picture-alliance / ZUMA Press | Jonathan Alcorn



Bill Gross, der als "Bond-König" bekannt wurde, zuletzt aber immer stärker auf Aktien gesetzt hat, sieht die Zeit für eine defensivere Aufstellung des Portfolios gekommen. Was er empfiehlt.Der renommierte Investor und "Bond-König" Bill Gross glaubt, dass die größten Gewinne aus der rekordverdächtigen Rallye am US-Aktienmarkt hinter uns liegen. Laut Gross werden die Renditen des S&P 500 in der Zukunft zwar weiter positiv sein, jedoch nur noch im niedrigen einstelligen Bereich - ein deutlich langsameres Wachstum als in den vergangenen Jahren. Insbesondere für das vierte Quartal 2024 erwartet er ein gedämpftes Wachstum der Aktienkurse. Gross, der Co-Gründer der heutigen Allianz-Tochter …